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Новини
Дата публікації

Митні надходження у березні зросли на 7,9 млрд грн порівняно з минулим роком

мита, митна служба
Митні платежі у березні 2025 року значно перевищили лютневі та річні показники.

У березні 2025 року Державна митна служба перерахувала до бюджету 57,6 млрд грн митних платежів.

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Про це інформує пресцентр Держмитслужби.

Основні показники

Зазначено, що березневі надходження майже на 260 мільйонів гривень перевищили попередні прогнози.

Цей результат є значним досягненням, оскільки березневі надходження виявилися на 7,9 мільярда гривень більшими порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Крім того, вони на 9,9 мільярда гривень перевищили суми митних надходжень, зафіксовані в лютому 2025 року.

Про митну службу

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон № 6490-д про про реформування Державної митної служби. З 1 листопада 2024 року він вступив в силу.

Додамо, що для ефективної боротьби з незаконним переміщенням товарів через кордон триває активне оснащення пунктів пропуску сучасними технологіями.

Зокрема, на митних постах вже встановлено стаціонарні вагові комплекси, скануючі системи, мобільні сканери, переносні рентгенівські апарати та інші засоби митного контролю, які дозволяють ефективно виявляти приховані товари.

Автор:
Ольга Опенько