Інновації на митниці: закуплено п’ять нових мобільних сканерів для покращення контролю

Для ефективної боротьби з незаконним переміщенням товарів через кордон продовжується активне оснащення пунктів пропуску сучасними технологіями.

Про це інформує пресслужба Державної митної служби.

Зазначається, що на митних постах вже встановлено стаціонарні вагові комплекси та скануючі системи, мобільні сканери, переносні рентгенівські апарати та інші інструменти митного контролю, які ефективно виявляють приховані товари.

Крім того, в рамках Проекту USAID "Економічна підтримка України" було закуплено п’ять мобільних рентгенівських сканерів для покращення ефективності митного контролю на пунктах пропуску на кордоні з Словаччиною, Румунією та Молдовою.

Обладнання значно скоротить час митного оформлення транспортних засобів і зменшить вплив людського фактора.

Де встановлять сканери

Два сканери будуть встановлені у автомобільних пунктах пропуску "Порубне-Сірет" на кордоні з Румунією та "Ужгород-Вишнє Нємецьке" на кордоні зі Словаччиною.

У січні 2025 року третій сканер з’явиться у поромному пункті пропуску "Орлівка-Ісакча" на кордоні з Румунією, який забезпечує прямий торговий маршрут до країн Південної Європи та Туреччини.

Встановлення ще двох сканерів заплановано на квітень 2025 року. Вони доповнять інфраструктуру автомобільних пунктів пропуску "Рені - Джурджулешти" на кордоні з Молдовою та "Дякове-Халмеу" на кордоні з Румунією.

Призначення нового обладнання

Нове обладнання призначене для перевірки транспортних засобів та вантажів за допомогою високоенергетичних рентгенівських променів. Завдяки здатності до неінтрузивного огляду, тобто без необхідності відкриття транспортних засобів чи багажу, цей процес дозволяє значно скоротити час митних процедур, що сприятиме збільшенню товарообігу.

Мобільність сканерів дає змогу розміщувати їх у необхідних локаціях, адаптуючи до різних ситуацій, що виникають на пунктах пропуску.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон № 6490-д про про реформування Державної митної служби. З 1 листопада 2024 року він вступив в силу.