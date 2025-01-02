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Инновации на таможне: закуплено пять новых мобильных сканеров для улучшения контроля
Для эффективной борьбы с незаконным перемещением товаров через границу продолжается активная оснастка пунктов пропуска современными технологиями.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
Отмечается, что на таможенных постах уже установлены стационарные весовые комплексы и сканирующие системы, мобильные сканеры, переносные рентгеновские аппараты и другие инструменты таможенного контроля, эффективно обнаруживающие скрытые товары.
Кроме того, в рамках Проекта USAID "Экономическая поддержка Украины" были закуплены пять мобильных рентгеновских сканеров для улучшения эффективности таможенного контроля на пунктах пропуска на границе со Словакией, Румынией и Молдовой.
Оборудование значительно сократит время таможенного оформления транспортных средств и снизит влияние человеческого фактора.
Где установят сканеры
Два сканера будут установлены в автомобильных пунктах пропуска "Порубно-Сирет" на границе с Румынией и "Ужгород-Вишнее Немецкое" на границе со Словакией.
В январе 2025 г. третий сканер появится в паромном пункте пропуска "Орловка-Исакча" на границе с Румынией, который обеспечивает прямой торговый маршрут в страны Южной Европы и Турции.
Установка еще двух сканеров запланирована на апрель 2025 года. Они дополнят инфраструктуру автомобильных пунктов пропуска "Рени — Джурджулешты" на границе с Молдовой и "Дякове-Халмеу" на границе с Румынией.
Назначение нового оборудования
Новое оборудование предназначено для проверки транспортных средств и грузов с помощью рентгеновских энергетических лучей. Благодаря способности к неинтрузивному осмотру, то есть без необходимости открытия транспортных средств или багажа, этот процесс позволяет значительно сократить время таможенных процедур, что приведет к увеличению товарооборота.
Мобильность сканеров позволяет размещать их в необходимых локациях, адаптируя к различным ситуациям, возникающим на пунктах пропуска.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №6490-д о о реформировании Государственной таможенной службы. С 1 ноября 2024 г. он вступил в силу.