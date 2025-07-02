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Зеленский подписал закон об ответственности за нарушение таможенных правил
Президент Владимир Зеленский подписал закон, вводящий административную ответственность за нарушение таможенных правил.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.
Закон №4323-IX приводит Таможенный кодекс Украины в соответствие с Конституцией и европейскими стандартами в сфере таможенного регулирования.
Документ вносит важные изменения в действующее законодательство, в частности:
- разделяет подходы для определения размера штрафа в зависимости от налагаемого им органа;
- изменяет подходы к обязательности конфискации товаров;
- регулирует вопрос об освобождении от ответственности волонтеров, которые до 1 апреля 2024 года передавали для нужд ВСУ автомобили, ввезенные в режимах транзита или временного ввоза.
Напомним, с начала 2025 года таможенные органы Украины зафиксировали 4 095 нарушений таможенных правил. Общая сумма правонарушений составляет 5,7 млрд грн.
Добавим, что в апреле 2025 года в государственный бюджет направлено 53,2 млрд грн таможенных платежей. 405 импортеров, то есть 3% от общего количества плательщиков, обеспечили 62% всех таможенных поступлений в месяц.