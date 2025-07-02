Зеленский подписал закон об ответственности за нарушение таможенных правил

Президент Владимир Зеленский подписал закон, вводящий административную ответственность за нарушение таможенных правил.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.

Закон №4323-IX приводит Таможенный кодекс Украины в соответствие с Конституцией и европейскими стандартами в сфере таможенного регулирования.

Документ вносит важные изменения в действующее законодательство, в частности:

разделяет подходы для определения размера штрафа в зависимости от налагаемого им органа;

изменяет подходы к обязательности конфискации товаров;

регулирует вопрос об освобождении от ответственности волонтеров, которые до 1 апреля 2024 года передавали для нужд ВСУ автомобили, ввезенные в режимах транзита или временного ввоза.

Напомним, с начала 2025 года таможенные органы Украины зафиксировали 4 095 нарушений таможенных правил. Общая сумма правонарушений составляет 5,7 млрд грн.

Добавим, что в апреле 2025 года в государственный бюджет направлено 53,2 млрд грн таможенных платежей. 405 импортеров, то есть 3% от общего количества плательщиков, обеспечили 62% всех таможенных поступлений в месяц.