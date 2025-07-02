Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,82

+0,04

EUR

49,41

+0,42

Наличный курс:

USD

41,70

41,64

EUR

49,65

49,40

Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Зеленский подписал закон об ответственности за нарушение таможенных правил

Владимир Зеленский
Зеленский подписал закон об ответственности за нарушение таможенных правил / Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон, вводящий административную ответственность за нарушение таможенных правил.

  Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.

Закон №4323-IX приводит Таможенный кодекс Украины в соответствие с Конституцией и европейскими стандартами в сфере таможенного регулирования. 

Документ вносит важные изменения в действующее законодательство, в частности:

  • разделяет подходы для определения размера штрафа в зависимости от налагаемого им органа;
  • изменяет подходы к обязательности конфискации товаров;
  • регулирует вопрос об освобождении от ответственности волонтеров, которые до 1 апреля 2024 года передавали для нужд ВСУ автомобили, ввезенные в режимах транзита или временного ввоза.

Напомним, с начала 2025 года   таможенные органы Украины зафиксировали 4 095 нарушений таможенных правил. Общая сумма правонарушений составляет 5,7 млрд грн.

Добавим, что в апреле 2025 года в государственный бюджет направлено 53,2 млрд грн таможенных платежей. 405 импортеров, то есть 3% от общего количества плательщиков, обеспечили 62% всех таможенных поступлений в месяц.

Автор:
Татьяна Бессараб
Online трансляція "HR Wisdom Summit 2025"
Ивент