С начала года таможня выявила нарушения на 5,7 миллиарда гривен: изъяты товары, транспорт и валюта

С начала 2025 года таможенные органы Украины зафиксировали 4095 нарушений таможенных правил. Общая сумма правонарушений составляет 5,7 млрд грн.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Государственную таможенную службу .

В пределах 1511 дел временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 340 миллионов гривен.

Среди изъятого:

промышленные товары на 192 миллиона гривен;

транспортные средства – более 117 миллионов;

продовольственные товары — более 28 миллионов;

валюта — на 2,2 миллиона гривен.

Также по 750 делам таможенные органы применили административные штрафы на сумму 26 миллионов гривен, из которых 24 миллиона уже взысканы в государственный бюджет. Речь идет как о делах этого года, так и о нарушениях, зафиксированных в предыдущие периоды.

На рассмотрение в суд было передано 2349 дел на общую сумму более 2,8 миллиарда гривен. По их результатам наложены взыскания — конфискации товаров и штрафы — на сумму 2,1 миллиарда гривен.

Добавим в апреле 2025 года в государственный бюджет направлено 53,2 млрд грн таможенных платежей. 405 импортеров, то есть 3% от общего количества плательщиков, обеспечили 62% всех таможенных поступлений в месяц.