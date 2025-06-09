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З початку року митниця виявила порушення на 5,7 мільярда гривень: вилучено товари, транспорт і валюту

митниця
Митниця виявила порушення на 5,7 мільярда гривень

З початку 2025 року митні органи України зафіксували 4 095 порушень митних правил. Загальна сума правопорушень становить 5,7 мільярда гривень. 

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Державну митну службу.

У межах 1 511 справ тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 340 мільйонів гривень.

Серед вилученого:

  • промислові товари на 192 мільйони гривень;
  • транспортні засоби — понад 117 мільйонів;
  • продовольчі товари — понад 28 мільйонів;
  • валюта — на 2,2 мільйона гривень.
Фото 2 — З початку року митниця виявила порушення на 5,7 мільярда гривень: вилучено товари, транспорт і валюту

Також у 750 справах митні органи застосували адміністративні штрафи на суму 26 мільйонів гривень, з яких 24 мільйони вже стягнуто до державного бюджету. Йдеться як про справи цього року, так і про порушення, зафіксовані в попередні періоди.

На розгляд до суду було передано 2 349 справ на загальну суму понад 2,8 мільярда гривень. За їх результатами накладено стягнень — конфіскації товарів і штрафи — на суму 2,1 мільярда гривень.

Додамо квітні 2025 року до державного бюджету спрямовано 53,2 млрд грн митних платежів. 405 імпортерів, тобто 3% від загальної кількості платників, забезпечили 62% усіх митних надходжень за місяць.

Автор:
Тетяна Гойденко