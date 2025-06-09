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З початку року митниця виявила порушення на 5,7 мільярда гривень: вилучено товари, транспорт і валюту
З початку 2025 року митні органи України зафіксували 4 095 порушень митних правил. Загальна сума правопорушень становить 5,7 мільярда гривень.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Державну митну службу.
У межах 1 511 справ тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 340 мільйонів гривень.
Серед вилученого:
- промислові товари на 192 мільйони гривень;
- транспортні засоби — понад 117 мільйонів;
- продовольчі товари — понад 28 мільйонів;
- валюта — на 2,2 мільйона гривень.
Також у 750 справах митні органи застосували адміністративні штрафи на суму 26 мільйонів гривень, з яких 24 мільйони вже стягнуто до державного бюджету. Йдеться як про справи цього року, так і про порушення, зафіксовані в попередні періоди.
На розгляд до суду було передано 2 349 справ на загальну суму понад 2,8 мільярда гривень. За їх результатами накладено стягнень — конфіскації товарів і штрафи — на суму 2,1 мільярда гривень.
Додамо квітні 2025 року до державного бюджету спрямовано 53,2 млрд грн митних платежів. 405 імпортерів, тобто 3% від загальної кількості платників, забезпечили 62% усіх митних надходжень за місяць.