Румыния изменяет правила транзита: украинский бизнес нуждается в дополнительной декларации ENS

С 25 мая 2026 Румыния переходит на использование системы NCTS Фаза 6, из-за чего временно не сможет принимать украинские комбинированные транзитные декларации Т1. Это изменяет порядок оформления грузов для украинских компаний, использующих маршруты через территорию Румынии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение таможенной службы.

На период технической адаптации румынской стороны субъектам процедуры совместного транзита нужно будет подавать не только украинскую транзитную декларацию Т1, но и Общую декларацию прибытия через систему ICS2.

Новый порядок будет применяться при въезде в Европейский Союз через территорию Румынии и будет действовать до полной интеграции румынской системы NCTS Фаза 6 из ICS2.

Для бизнеса это означает дополнительные требования к оформлению документов и планированию логистики.

Что изменится для перевозчиков и экспортеров:

украинской декларации Т1 будет недостаточно;

станет обязательным представление декларации ENS;

новые требования будут действовать для маршрутов через Румынию;

документы нужно оформлять заранее.

Изменения могут повлиять на быстроту прохождения процедур и логистические процессы компаний, работающих с поставками в страны ЕС через румынское направление.

Заметим, что в 2025 году для совместного транзита в NCTS было зарегистрировано 87 общих гарантий на сумму почти 300 млн евро, что на 51% больше по сравнению с предыдущим годом. Количество индивидуальных гарантий возросло на 44% - до 22 701 на сумму более 1 млрд евро.