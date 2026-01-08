Запланована подія 2

Украинская таможня установила рекорды по применению NCTS в 2025 году

таможня
Украина внедряет NCTS / Depositphotos

В январе 2025 г. все страны-участницы Конвенции о процедуре совместного транзита перешли на NCTS Фаза 5 и начали использовать единую обновленную версию электронной транзитной системы.

Украина подтвердила свою возможность не только внедрять европейские таможенные инструменты, но и развивать их на равных с международными партнерами.

В течение года украинские таможенные органы успешно завершили около 96,5 тыс. перемещений, начатых в Украине, а также более 45,5 тыс. перемещений, инициированных в других странах-участницах. В общей сложности было оформлено почти 142 тыс. транзитных деклараций, что стало беспрецедентным результатом для Украины.

Особенно показательным стал IV квартал 2025 года.

  • почти 30,5 тыс. деклараций Т1, начатых таможенными органами Украины;
  • более 16 тыс. перемещений, начатых в других странах и завершенных в Украине.

В декабре 2025 года достигнуты самые высокие месячные показатели:

  • свыше 10,5 тыс. деклараций Т1, начатых украинской таможней;
  • 5,7 тыс. перемещений, завершенных в Украине, что явилось рекордом с момента внедрения NCTS.

Рост внутреннего транзита

Активное использование NCTS наблюдается не только в международном, но и во внутреннем транзите. Количество таких перемещений возросло почти в 2,5 раза - с 10 тыс. в 2024 году до 24,5 тыс. в 2025, что свидетельствует о доверии бизнеса к цифровым таможенным решениям.

Финансовые гарантии и доверие бизнеса

В 2025 году для совместного транзита в NCTS было зарегистрировано 87 общих гарантий на сумму почти 300 млн. евро, что на 51% больше по сравнению с предыдущим годом. Количество индивидуальных гарантий возросло на 44% - до 22 701 на сумму более 1 млрд евро.

Три субъекта процедуры совместного транзита получили упрощение "использования освобождения от гарантии" на сумму почти 27 млн евро. По состоянию на конец 2025 г. в NCTS зарегистрировано 11 таких субъектов, а общая сумма освобождения от гарантии превышает 57 млн евро.

Статистика свидетельствует о росте доверия бизнеса к таможенным процедурам и постепенном переходе Украины к европейской модели партнерства между таможней и участниками транзита.

Добавим, 1 октября исполнилось три года с момента введения в Украине "таможенного безвиза" - международного применения (NCTS). За это время бизнес оформил более 231 тыс. деклараций по процедуре совместного транзита. Количество перевозок ежегодно стабильно растет

