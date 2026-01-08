- Категория
Украинская таможня установила рекорды по применению NCTS в 2025 году
В январе 2025 г. все страны-участницы Конвенции о процедуре совместного транзита перешли на NCTS Фаза 5 и начали использовать единую обновленную версию электронной транзитной системы.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.
Украина подтвердила свою возможность не только внедрять европейские таможенные инструменты, но и развивать их на равных с международными партнерами.
В течение года украинские таможенные органы успешно завершили около 96,5 тыс. перемещений, начатых в Украине, а также более 45,5 тыс. перемещений, инициированных в других странах-участницах. В общей сложности было оформлено почти 142 тыс. транзитных деклараций, что стало беспрецедентным результатом для Украины.
Особенно показательным стал IV квартал 2025 года.
- почти 30,5 тыс. деклараций Т1, начатых таможенными органами Украины;
- более 16 тыс. перемещений, начатых в других странах и завершенных в Украине.
В декабре 2025 года достигнуты самые высокие месячные показатели:
- свыше 10,5 тыс. деклараций Т1, начатых украинской таможней;
- 5,7 тыс. перемещений, завершенных в Украине, что явилось рекордом с момента внедрения NCTS.
Рост внутреннего транзита
Активное использование NCTS наблюдается не только в международном, но и во внутреннем транзите. Количество таких перемещений возросло почти в 2,5 раза - с 10 тыс. в 2024 году до 24,5 тыс. в 2025, что свидетельствует о доверии бизнеса к цифровым таможенным решениям.
Финансовые гарантии и доверие бизнеса
В 2025 году для совместного транзита в NCTS было зарегистрировано 87 общих гарантий на сумму почти 300 млн. евро, что на 51% больше по сравнению с предыдущим годом. Количество индивидуальных гарантий возросло на 44% - до 22 701 на сумму более 1 млрд евро.
Три субъекта процедуры совместного транзита получили упрощение "использования освобождения от гарантии" на сумму почти 27 млн евро. По состоянию на конец 2025 г. в NCTS зарегистрировано 11 таких субъектов, а общая сумма освобождения от гарантии превышает 57 млн евро.
Статистика свидетельствует о росте доверия бизнеса к таможенным процедурам и постепенном переходе Украины к европейской модели партнерства между таможней и участниками транзита.
Добавим, 1 октября исполнилось три года с момента введения в Украине "таможенного безвиза" - международного применения (NCTS). За это время бизнес оформил более 231 тыс. деклараций по процедуре совместного транзита. Количество перевозок ежегодно стабильно растет