Украинская таможня установила рекорды по применению NCTS в 2025 году

В январе 2025 г. все страны-участницы Конвенции о процедуре совместного транзита перешли на NCTS Фаза 5 и начали использовать единую обновленную версию электронной транзитной системы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Украина подтвердила свою возможность не только внедрять европейские таможенные инструменты, но и развивать их на равных с международными партнерами.

В течение года украинские таможенные органы успешно завершили около 96,5 тыс. перемещений, начатых в Украине, а также более 45,5 тыс. перемещений, инициированных в других странах-участницах. В общей сложности было оформлено почти 142 тыс. транзитных деклараций, что стало беспрецедентным результатом для Украины.

Особенно показательным стал IV квартал 2025 года.

почти 30,5 тыс. деклараций Т1, начатых таможенными органами Украины;

более 16 тыс. перемещений, начатых в других странах и завершенных в Украине.

В декабре 2025 года достигнуты самые высокие месячные показатели:

свыше 10,5 тыс. деклараций Т1, начатых украинской таможней;

5,7 тыс. перемещений , завершенных в Украине, что явилось рекордом с момента внедрения NCTS.

Рост внутреннего транзита

Активное использование NCTS наблюдается не только в международном, но и во внутреннем транзите. Количество таких перемещений возросло почти в 2,5 раза - с 10 тыс. в 2024 году до 24,5 тыс. в 2025, что свидетельствует о доверии бизнеса к цифровым таможенным решениям.

Финансовые гарантии и доверие бизнеса

В 2025 году для совместного транзита в NCTS было зарегистрировано 87 общих гарантий на сумму почти 300 млн. евро, что на 51% больше по сравнению с предыдущим годом. Количество индивидуальных гарантий возросло на 44% - до 22 701 на сумму более 1 млрд евро.

Три субъекта процедуры совместного транзита получили упрощение "использования освобождения от гарантии" на сумму почти 27 млн евро. По состоянию на конец 2025 г. в NCTS зарегистрировано 11 таких субъектов, а общая сумма освобождения от гарантии превышает 57 млн евро.

Статистика свидетельствует о росте доверия бизнеса к таможенным процедурам и постепенном переходе Украины к европейской модели партнерства между таможней и участниками транзита.

Добавим, 1 октября исполнилось три года с момента введения в Украине "таможенного безвиза" - международного применения (NCTS). За это время бизнес оформил более 231 тыс. деклараций по процедуре совместного транзита. Количество перевозок ежегодно стабильно растет