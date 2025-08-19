Совместный транзит из ЕС: в Украине начата разработка новой таможенной системы

Украина начала разработку обновленной системы совместного транзита NCTS Фаза 6. Этот шаг является ключевым для дальнейшей интеграции с таможенными системами Евросоюза. Завершить разработку и внедрить систему планируется в 2026 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

NCTS Фаза 6 – это обновленная версия новой компьютеризированной транзитной системы (New Computerised Transit System). Она направлена на усовершенствование электронных таможенных процедур, обеспечение эффективного транзита товаров и гармонизацию с европейскими стандартами.

Сообщается, что разработка будет продолжаться в рамках контракта, заключенного Государственной таможенной службой Украины, финансируемого Программой ЕС по поддержке управления государственными финансами (EU4PFM).

Для украинского бизнеса Гостаможслужба выбрала более сложный, но более выгодный вариант системы - "Opt-in". Этот подход сохранит привычные преимущества совместного транзита, что особенно важно для вступления Украины в ЕС.

"Внедрение NCTS Фаза 6 оптимизирует процедуру совместного транзита для украинских трейдеров с учетом интеграции в цифровые системы ЕС", - отметил Сергей Демченко, директор Департамента транзитных процедур Гостаможслужбы.

Витянис Алишаускас, международный эксперт EU4PFM по таможенным вопросам, отметил квалифицированный проектный подход Гостаможслужбы к реализации этого контракта, учитывающий положительный опыт, приобретенный при введении NCTS и вступлении в Конвенцию о процедуре совместного транзита.

Напомним, во втором квартале 2025 года таможенниками было оформлено около 34 тысяч транзитных деклараций по процедуре совместного транзита NCTS — это рекордный показатель и на 8 тысяч больше, чем в предыдущем квартале.