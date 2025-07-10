Таможня установила новый рекорд по оформлению транзитных деклараций

Во втором квартале 2025 года таможенниками было оформлено около 34 тысяч транзитных деклараций по процедуре совместного транзита NCTS — это рекордный показатель и на 8 тысяч больше, чем в предыдущем квартале.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Из них более 23 тысяч транзитов были завершены в странах-участницах Конвенции, что на 14% превышает результат за аналогичный период 2024 года. В то же время в Украине успешно завершено почти 11 тысяч транзитов — это почти вдвое больше (+98%) по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

По сравнению с первым кварталом 2025 года прирост составил 24% для перемещений, завершенных за границей, и 46% для завершенных в Украине. Это свидетельствует о стабильном росте объемов транзитной торговли и эффективности механизма "таможенного безвиза".

Активно применяются и украинские общие гарантии — за три месяца их использовали почти в 106 тысячах деклараций Т1, что на 29 тысяч больше, чем в предыдущем квартале. Во втором квартале зарегистрировано еще 28 новых гарантий. По состоянию на начало июля 2025 года в обращении находятся 94 общих гарантии на сумму более 320 млн. евро и 4 947 индивидуальных гарантий на 218,45 млн. евро.

В Гостаможслужбе подчеркивают, что "таможенный безвиз" продолжает доказывать свою эффективность как действенный инструмент международной торговли. Стабильный рост количества оформлений и гарантий подтверждает доверие бизнеса к NCTS, расширение присутствия Украины в логистических цепях ЕС и постепенную интеграцию в общее таможенное пространство Европы.

Напомним, за первые три месяца 2025 года было подано 25,8 тысячи транзитных деклараций по процедуре совместного транзита, что превышает показатель за аналогичный период 2024 года более чем на 2 тысячи.