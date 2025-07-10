Митниця встановила новий рекорд з оформлення транзитних декларацій

У другому кварталі 2025 року митниками було оформлено майже 34 тисячі транзитних декларацій за процедурою спільного транзиту NCTS — це рекордний показник і на 8 тисяч більше, ніж у попередньому кварталі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

З них понад 23 тисячі транзитів були завершені у країнах-учасницях Конвенції, що на 14% перевищує результат за аналогічний період 2024 року. Водночас в Україні успішно завершено майже 11 тисяч транзитів — це майже вдвічі більше (+98%) порівняно з другим кварталом минулого року.

У порівнянні з першим кварталом 2025 року приріст становив 24% для переміщень, завершених за кордоном, і 46% — для завершених в Україні. Це свідчить про стабільне зростання обсягів транзитної торгівлі та ефективність механізму "митного безвізу".

Активно застосовуються й українські загальні гарантії — за три місяці їх використали у майже 106 тисячах декларацій Т1, що на 29 тисяч більше, ніж у попередньому кварталі. У другому кварталі зареєстровано ще 28 нових гарантій. Станом на початок липня 2025 року в обігу перебувають 94 загальні гарантії на суму понад 320 млн євро та 4 947 індивідуальних гарантій на 218,45 млн євро.

У Держмитслужбі наголошують, що "митний безвіз" продовжує доводити свою ефективність як дієвий інструмент міжнародної торгівлі. Стабільне зростання кількості оформлень і гарантій підтверджує довіру бізнесу до NCTS, розширення присутності України в логістичних ланцюгах ЄС та поступову інтеграцію у спільний митний простір Європи.

Нагадаємо, за перші три місяці 2025 року було подано 25,8 тисяч транзитних декларацій за процедурою спільного транзиту, що перевищує показник за аналогічний період 2024 року на понад 2 тисячі.