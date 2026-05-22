Румунія змінює правила транзиту: українському бізнесу потрібна додаткова декларація ENS

З 25 травня 2026 року Румунія переходить на використання системи NCTS Фаза 6, через що тимчасово не зможе приймати українські комбіновані транзитні декларації Т1. Це змінює порядок оформлення вантажів для українських компаній, які використовують маршрути через територію Румунії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення митної служби.

На період технічної адаптації румунської сторони суб’єктам процедури спільного транзиту потрібно буде подавати не лише українську транзитну декларацію Т1, а й Загальну декларацію прибуття (ENS) через систему ICS2.

Новий порядок застосовуватиметься під час в'їзду до Європейського Союзу через територію Румунії та діятиме до повної інтеграції румунської системи NCTS Фаза 6 з ICS2.

Для бізнесу це означає додаткові вимоги до оформлення документів і планування логістики.

Що зміниться для перевізників та експортерів:

української декларації Т1 буде недостатньо;

стане обов’язковим подання декларації ENS;

нові вимоги діятимуть для маршрутів через Румунію;

документи потрібно оформлювати завчасно.

Зміни можуть вплинути на швидкість проходження процедур та логістичні процеси компаній, які працюють із поставками до країн ЄС через румунський напрямок.

Зауважимо, у 2025 році для спільного транзиту в NCTS було зареєстровано 87 загальних гарантій на суму майже 300 млн євро, що на 51% більше у порівнянні з попереднім роком. Кількість індивідуальних гарантій зросла на 44% — до 22 701 на суму понад 1 млрд євро.