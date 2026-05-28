Новий Митний кодекс України: що зміниться для бізнесу та торгівлі з ЄС

Україна переходить на нові митні правила за стандартами ЄС. Кабінет міністрів схвалив проєкт нового Митного кодексу, який гармонізує українське законодавство з Митним кодексом Євросоюзу та є одним із ключових зобов’язань у процесі вступу до ЄС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Документ передбачає запровадження єдиних із ЄС правил у сфері митних процедур, декларування товарів, надання авторизацій, митних гарантій та механізмів звільнення від сплати мита. Уряд очікує, що це спростить торгівлю з країнами Євросоюзу та зробить митні процедури більш передбачуваними для бізнесу.

Новий кодекс також має полегшити інтеграцію українських компаній до європейського ринку та пришвидшити логістичні процеси. Водночас уряд запевняє, що для бізнесу та громадян перехід відбуватиметься без різких змін — чинні авторизації залишатимуться дійсними, а система "єдиного вікна" продовжить працювати у звичному режимі.

Ухвалення нового Митного кодексу є частиною виконання Україною зобов’язань у межах переговорів про членство в ЄС та адаптації економічного законодавства до європейських норм.

Структура проєкту нового Митного кодексу та зміни

Структурно проєкт побудований за логікою європейського митного законодавства. Розділи I–IX відповідають структурі Митного кодексу ЄС на рівні розділів та глав. Розділи X–XI імплементують положення окремих регламентів ЄС. Розділи XII–XV охоплюють положення національного рівня, а розділи XVI–XVII містять перехідні положення, необхідні для функціонування системи до вступу України в ЄС.

Основні нововведення та зміни (у порівнянні з чинним законодавством) полягають у повному переході на митну термінологію ЄС, запроваджено систему авторизацій, митних процедур, передбачено європейський підхід до прийняття рішень, декларування, митного боргу, гарантій, звільнень від сплати мита тощо.

Для забезпечення безперервності бізнес-процесів новий Митний кодекс, зокрема, передбачає, що безстрокові авторизації продовжують діяти, а строкові – діють до завершення строку їх дії або до завершення відповідних операцій.

Зазначені кроки сприятимуть українському бізнесу, який веде зовнішньоекономічну діяльність, завчасно адаптуватися до нових правил, оптимізувати свої логістичні та виробничі процеси і підвищити свою конкурентоспроможність.

