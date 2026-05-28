ЄС змінює митні правила для українських вантажів: що потрібно знати бізнесу

З 1 червня українським перевізникам доведеться подавати додаткові митні декларації при в’їзді до окремих країн ЄС через перехід України на NCTS Фаза 6 — новий етап роботи європейської транзитної системи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення митної служби.

Найбільше зміни торкнуться перевезень через Румунію та Угорщину. Окрім стандартної транзитної декларації Т1, перевізники повинні будуть обов’язково подавати Загальну декларацію в’їзду (ENS) до системи ICS2 приблизно за годину до прибуття на пункт пропуску.

Тимчасово така вимога діятиме і для Словаччини — до повного переходу України на NCTS Фаза 6.

Водночас при перетині кордону з Польщею подавати окрему ENS-декларацію не потрібно, якщо дані безпеки вже містяться у декларації Т1. Аналогічний підхід застосовуватиме і Словаччина після завершення інтеграції систем.

У Держмитслужбі пояснюють, що Польща та Словаччина вже інтегрували свої митні системи NCTS із європейською системою контролю імпорту ICS2, що дозволяє використовувати єдину комбіновану декларацію для транзиту та безпекового контролю.

Україна також завершує розгортання NCTS Фаза 6 із можливістю подання комбінованих декларацій. До середини червня триватиме перехідний період, під час якого бізнес ще зможе користуватися попередньою версією системи — NCTS Фаза 5.

Крім того, Держмитслужба вже оновила технічні специфікації та методичні рекомендації щодо оформлення декларацій у новій системі.

Нагадаємо, з 25 травня 2026 року Румунія перейшла на використання системи NCTS Фаза 6, через що тимчасово не зможе приймати українські комбіновані транзитні декларації Т1. Це змінює порядок оформлення вантажів для українських компаній, які використовують маршрути через територію Румунії.