Ветерани з порушеннями зору отримають до 95 тисяч грн на адаптовану техніку: що вирішив уряд

Кабінет міністрів ухвалив пакет рішень щодо підтримки людей з інвалідністю, розвитку безбар’єрного середовища та працевлаштування. Зокрема, ветерани та ветеранки, які частково або повністю втратили зір, зможуть отримати до 95 тис. грн на придбання адаптованої побутової техніки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Допомогу надаватимуть у співпраці з Товариством Українського Червоного Хреста. Кошти можна буде використати на придбання спеціально адаптованої техніки із затвердженого переліку, до якого входять 26 видів побутових приладів. Окремо передбачено до 2 тис. грн компенсації банківських послуг. Виплата не впливатиме на отримання інших видів державної допомоги.

Також уряд оновив систему моніторингу безбар’єрності у громадах. Тепер оцінюватимуть не лише державні установи чи транспортну інфраструктуру, а й житлові будинки, магазини, аптеки, банки, готелі, заклади харчування та інші об’єкти повсякденного користування.

У Кабміні очікують, що це дозволить комплексніше оцінювати реальний рівень доступності міського середовища та швидше виявляти проблемні об’єкти.

Крім того, уряд затвердив нові правила підтримки працевлаштування людей з інвалідністю. Для роботодавців запровадять чіткі механізми контролю та можливість отримувати пільги за створення спеціальних робочих місць.

Нові правила набудуть чинності з 1 липня 2026 року. Уряд пояснює відтермінування необхідністю дати бізнесу час на адаптацію.

Окрім цього, уряд спростив отримання статусу ветеранського бізнесу та розширив можливості працевлаштування ветеранів. Подати заявку можна буде онлайн через портал “Дія”, а всі рішення автоматично фіксуватимуться в реєстрі.