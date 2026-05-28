На Оболоні тимчасово змінять рух транспорту через ремонт дороги
У Києві з 29 травня до 7 червня частково обмежуватимуть рух транспорту на вулиці Богатирській в Оболонському районі.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.
У Києві ремонтують Богатирську
Обмеження пов’язані з проведенням дорожніх робіт — на ділянці від автозаправної станції "КЛО" до вулиці Куренівської дорожники вкладатимуть верхній шар асфальтобетонного покриття.
На період ремонту рух транспорту організують із протилежного боку дороги — по одній смузі в кожному напрямку.
У "Київавтодорі" зазначають, що у разі несприятливих погодних умов графік виконання робіт може бути скоригований.
Комунальники перепрошують водіїв за тимчасові незручності та закликають завчасно враховувати обмеження під час планування маршрутів містом.
Нагадаємо, у Києві частково обмежуватимуть рух транспорту Набережним шосе у Печерському районі.