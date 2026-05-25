Рух Набережним шосе у Києві обмежуватимуть: схема та деталі

ремонт доріг
У Печерському районі Києва тимчасово ускладниться рух транспорту / Depositphotos

У Києві частково обмежуватимуть рух транспорту Набережним шосе у Печерському районі. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Ремонт на Набережному шосе

26 травня з 08:00 до 20:00 у Печерському районі Києва частково обмежать рух Набережним шосе. 

Обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт на дощовій каналізації на ділянці від Подолу у напрямку мосту Метро.

Під час виконання робіт рух транспорту буде організовано однією смугою.

У разі погіршення погодних умов графік проведення робіт можуть скоригувати.

У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв завчасно планувати маршрут з урахуванням обмежень.

Фото: КМДА
Фото: КМДА

Нагадаємо, у Теребовлі Тернопільської області обмежать рух транспорту на ділянці міжнародної траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече через капітальний ремонт мосту. Обмеження діятимуть рік.

Автор:
Ольга Опенько