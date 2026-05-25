- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Рух Набережним шосе у Києві обмежуватимуть: схема та деталі
У Києві частково обмежуватимуть рух транспорту Набережним шосе у Печерському районі.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.
Ремонт на Набережному шосе
26 травня з 08:00 до 20:00 у Печерському районі Києва частково обмежать рух Набережним шосе.
Обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт на дощовій каналізації на ділянці від Подолу у напрямку мосту Метро.
Під час виконання робіт рух транспорту буде організовано однією смугою.
У разі погіршення погодних умов графік проведення робіт можуть скоригувати.
У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв завчасно планувати маршрут з урахуванням обмежень.
Нагадаємо, у Теребовлі Тернопільської області обмежать рух транспорту на ділянці міжнародної траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече через капітальний ремонт мосту. Обмеження діятимуть рік.