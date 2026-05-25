Движение по Набережному шоссе в Киеве будут ограничивать: схема и детали
В Киеве частично будут ограничивать движение транспорта по Набережному шоссе в Печерском районе.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Ремонт на Набережном шоссе
26 мая с 08:00 до 20:00 в Печерском районе Киева частично ограничат движение по Набережному шоссе.
Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на дождевой канализации на участке от Подола в направлении моста Метро.
При выполнении работ движение транспорта будет организовано одной полосой.
В случае ухудшения погодных условий график проведения работ может быть скорректирован.
В "Киевавтодоре" извиняются за временные неудобства и призывают водителей заблаговременно планировать маршрут с учетом ограничений.
Напомним, в Теребовле Тернопольской области ограничат движение транспорта на участке международной трассы М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече из-за капитального ремонта моста. Ограничения будут действовать в год.