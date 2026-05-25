Движение по Набережному шоссе в Киеве будут ограничивать: схема и детали

В Киеве частично будут ограничивать движение транспорта по Набережному шоссе в Печерском районе.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Ремонт на Набережном шоссе

26 мая с 08:00 до 20:00 в Печерском районе Киева частично ограничат движение по Набережному шоссе.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на дождевой канализации на участке от Подола в направлении моста Метро.

При выполнении работ движение транспорта будет организовано одной полосой.

В случае ухудшения погодных условий график проведения работ может быть скорректирован.

В "Киевавтодоре" извиняются за временные неудобства и призывают водителей заблаговременно планировать маршрут с учетом ограничений.

