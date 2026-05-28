ЕС меняет таможенные правила для украинских грузов: что нужно знать бизнесу

ЕС изменяет таможенные правила для украинских грузов / Depositphotos

С 1 июня украинским перевозчикам придется подавать дополнительные таможенные декларации при въезде в отдельные страны ЕС через переход Украины на NCTS Фаза 6 – новый этап работы европейской транзитной системы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение таможенной службы.

Больше всего изменения коснутся перевозок через Румынию и Венгрию. Кроме стандартной транзитной декларации Т1, перевозчики должны будут обязательно подавать Общую декларацию въезда (ENS) в систему ICS2 примерно за час до прибытия в пункт пропуска.

Временно такое требование будет действовать и для Словакии до полного перехода Украины на NCTS Фаза 6.

При пересечении границы с Польшей подавать отдельную ENS-декларацию не требуется, если данные безопасности уже содержатся в декларации Т1. Аналогичный подход будет применяться и в Словакии после завершения интеграции систем.

В Гостаможслужбе объясняют, что Польша и Словакия уже интегрировали свои таможенные системы NCTS с европейской системой контроля импорта ICS2, что позволяет использовать единую комбинированную декларацию для транзита и контроля безопасности.

Украина также завершает развертывание NCTS Фаза 6 с возможностью подачи комбинированных деклараций. До середины июня продлится переходный период, во время которого бизнес сможет пользоваться предыдущей версией системы — NCTS Фаза 5.

Кроме того, Гостаможслужба уже обновила технические спецификации и методические рекомендации по оформлению деклараций в новой системе.

Напомним, с 25 мая 2026 года Румыния перешла на использование системы NCTS Фаза 6, из-за чего временно не сможет принимать украинские комбинированные транзитные декларации Т1. Это изменяет порядок оформления грузов для украинских компаний, использующих маршруты через территорию Румынии.

Татьяна Гойденко