На юге Украины создадут резервные системы водоснабжения и наполнят озера

Правительство приняло решение, направленное на укрепление системы водообеспечения южных регионов и подготовку к периодам маловодия. Предусмотрено наполнение придунайских озер, модернизация инфраструктуры и создание резервных насосных систем для оперативного реагирования на возможные водные кризисы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Программа водоснабжения к 2030 году

Кабинет министров принял решение, направленное на усиление водообеспечения южных регионов и подготовку к возможным периодам маловодия. Правительство планирует реализовать комплекс мероприятий, в частности, принудительное наполнение придунайских озер и создание резервных систем подачи воды для оперативного реагирования в случае усложнения водохозяйственной ситуации.

В 2026 году предусмотрено наполнение озер Катлабуг и Китай в Одесской области посредством стационарных насосных станций. Также планируется обеспечить водой Нечаянское водохранилище Николаевской области.

Кроме того, государство намерено закупить передвижные дизельные насосные станции, которые будут использоваться в качестве резервных средств во время маловодия или других кризисных ситуаций в водном секторе. Их планируют привлекать не только в 2026 году, но и в дальнейшем для быстрого реагирования на возможные риски.

Решение будет реализовываться в рамках Государственной целевой программы комплексного водообеспечения территорий, пострадавших в результате военных действий, рассчитанной до 2030 года. Документ предусматривает модернизацию водохозяйственной инфраструктуры, создание альтернативных резервуаров для накопления воды и повышение устойчивости водоснабжения.

Как отметила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Ирина Овчаренко, вопрос стабильного водообеспечения для южных областей критически важен как для населения, так и для аграрного сектора.

"Мы должны усиливать устойчивость водного сектора, создавать резервные механизмы подачи воды и оперативно реагировать на риски маловодия. Это решение позволит обеспечить более стабильное водоснабжение общин и поддержать экономическую устойчивость в южных засушливых регионах", - подчеркнула она.

Ожидается, что реализация планируемых мер поможет повысить надежность водообеспечения в засушливые периоды, уменьшить экологические риски и сформировать более устойчивую систему управления водными ресурсами на юге Украины.

Напомним, ранее Украина уже искала системные решения для восстановления придунайских озер и водохозяйственной инфраструктуры Одесщины, в частности речь шла о модернизации систем водоснабжения и повышении эффективности управления водными ресурсами.