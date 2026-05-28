На півдні України створять резервні системи водопостачання та наповнять озера

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Програма водозабезпечення до 2030 року

Кабінет міністрів ухвалив рішення, спрямоване на посилення водозабезпечення південних регіонів та підготовку до можливих періодів маловоддя. Уряд планує реалізувати комплекс заходів, зокрема примусове наповнення придунайських озер і створення резервних систем подачі води для оперативного реагування у разі ускладнення водогосподарської ситуації.

У 2026 році передбачено наповнення озер Катлабуг і Китай в Одеській області за допомогою стаціонарних насосних станцій. Також планується забезпечити водою Нечаянське водосховище на Миколаївщині.

Крім цього, держава має намір закупити пересувні дизельні насосні станції, які використовуватимуться як резервні засоби під час маловоддя або інших кризових ситуацій у водному секторі. Їх планують залучати не лише у 2026 році, а й надалі — для швидкого реагування на можливі ризики.

Рішення реалізовуватиметься в межах Державної цільової програми комплексного водозабезпечення територій, що постраждали внаслідок воєнних дій, розрахованої до 2030 року. Документ передбачає модернізацію водогосподарської інфраструктури, створення альтернативних резервуарів для накопичення води та підвищення стійкості систем водопостачання.

Як зазначила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ірина Овчаренко, питання стабільного водозабезпечення для південних областей є критично важливим як для населення, так і для аграрного сектору.

"Ми маємо посилювати стійкість водного сектору, створювати резервні механізми подачі води та оперативно реагувати на ризики маловоддя. Це рішення дозволить забезпечити більш стабільне водопостачання громад і підтримати економічну стійкість у південних посушливих регіонах", - наголосила вона.

Очікується, що реалізація запланованих заходів допоможе підвищити надійність водозабезпечення у посушливі періоди, зменшити екологічні ризики та сформувати більш стійку систему управління водними ресурсами на півдні України.

Нагадаємо, що раніше Україна вже шукала системні рішення для відновлення придунайських озер та водогосподарської інфраструктури Одещини, зокрема йшлося про модернізацію систем водопостачання та підвищення ефективності управління водними ресурсами.