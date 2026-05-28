Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,30

+0,02

EUR

51,54

+0,03

Готівковий курс:

USD

44,21

44,10

EUR

51,80

51,60

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На півдні України створять резервні системи водопостачання та наповнять озера

річка Рось, дерева
Уряд готує резервні насосні станції для боротьби з маловоддям / Вікіпедія

Уряд ухвалив рішення, спрямоване на зміцнення системи водозабезпечення південних регіонів та підготовку до періодів маловоддя. Передбачено наповнення придунайських озер, модернізацію інфраструктури та створення резервних насосних систем для оперативного реагування на можливі водні кризи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Програма водозабезпечення до 2030 року

Кабінет міністрів ухвалив рішення, спрямоване на посилення водозабезпечення південних регіонів та підготовку до можливих періодів маловоддя. Уряд планує реалізувати комплекс заходів, зокрема примусове наповнення придунайських озер і створення резервних систем подачі води для оперативного реагування у разі ускладнення водогосподарської ситуації.

У 2026 році передбачено наповнення озер Катлабуг і Китай в Одеській області за допомогою стаціонарних насосних станцій. Також планується забезпечити водою Нечаянське водосховище на Миколаївщині.

Крім цього, держава має намір закупити пересувні дизельні насосні станції, які використовуватимуться як резервні засоби під час маловоддя або інших кризових ситуацій у водному секторі. Їх планують залучати не лише у 2026 році, а й надалі — для швидкого реагування на можливі ризики.

Рішення реалізовуватиметься в межах Державної цільової програми комплексного водозабезпечення територій, що постраждали внаслідок воєнних дій, розрахованої до 2030 року. Документ передбачає модернізацію водогосподарської інфраструктури, створення альтернативних резервуарів для накопичення води та підвищення стійкості систем водопостачання.

Як зазначила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ірина Овчаренко, питання стабільного водозабезпечення для південних областей є критично важливим як для населення, так і для аграрного сектору.

"Ми маємо посилювати стійкість водного сектору, створювати резервні механізми подачі води та оперативно реагувати на ризики маловоддя. Це рішення дозволить забезпечити більш стабільне водопостачання громад і підтримати економічну стійкість у південних посушливих регіонах", - наголосила вона.

Очікується, що реалізація запланованих заходів допоможе підвищити надійність водозабезпечення у посушливі періоди, зменшити екологічні ризики та сформувати більш стійку систему управління водними ресурсами на півдні України.

Нагадаємо, що раніше Україна вже шукала системні рішення для відновлення придунайських озер та водогосподарської інфраструктури Одещини, зокрема йшлося про модернізацію систем водопостачання та підвищення ефективності управління водними ресурсами. 

Автор:
Ольга Опенько