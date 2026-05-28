Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про базову соціальну допомогу

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №15094, який передбачає докорінну реформу системи соціальної підтримки. В країні пропонують запровадити новий уніфікований вид державної допомоги — базову соціальну допомогу, орієнтовану на найбільш вразливі категорії громадян.

Головною метою законодавчої ініціативи є впровадження європейських стандартів підтримки сімей із низькими доходами. Новий підхід поєднає прямі грошові виплати із наданням комплексних соціальних послуг на основі індивідуальних потреб кожного конкретного домогосподарства.

Що передбачає новий вид допомоги та як розраховуватимуть виплати

Законопроєкт, опрацюванням якого займається Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, пропонує кілька принципових змін у соціальній сфері:

Альтернатива для сімей з дітьми: базова допомога надаватиметься за заявою малозабезпеченим родинам у разі їхньої добровільної відмови від інших видів виплат. Зокрема, від допомоги одиноким матерям, виплат на дітей у багатодітних сім'ях, а також допомоги на дітей, чиї батьки ухиляються від аліментів, не мають змоги утримувати дитину або чиє місце перебування невідоме.

Підтримка осіб без стажу: документ закріплює право громадян одночасно отримувати нову базову допомогу та державну допомогу для осіб, які вже досягли пенсійного віку, але не накопичили необхідного страхового стажу для оформлення класичної пенсії.

Базова величина: її точний розмір щороку закладатимуть у законі про Державний бюджет України, проте він за жодних умов не зможе бути нижчим за офіційний прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Формула розрахунку для родини: сума визначатиметься на рівні 100% базової величини для першого члена сім’ї (її уповноваженого представника) та 100% базової величини для кожного наступного члена родини. Спеціальні розміри виплат для інших осіб з інвалідністю окремо встановлюватиме Кабінет Міністрів України.

Окрім фінансової частини, реформа передбачає проактивну роботу держави: органи соцзахисту у громадах самостійно виявлятимуть родини у складних обставинах та допомагатимуть їм із документами. Водночас працездатних отримувачів допомоги стимулюватимуть повертатися на ринок праці для досягнення фінансової незалежності.

