Більшість українців отримали грошову допомогу від держави: як спрацювала зимова підтримка

гривні
17,8 млн українців отримали по тисячі "зимової підтримкмки" / Depositphotos

Протягом останнього опалювального сезону та поточної весни державні програми соціальної допомоги охопили 60% населення України.

Як пише Delo.ua,  про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Масові та вразливі категорії

Найбільш масовою стала програма "зимової підтримки", у межах якої 17,8 млн українців отримали по 1000 грн. Окрему увагу приділили вразливим категоріям населення:

  • Майже 415 тис. осіб отримали допомогу в розмірі 6500 грн.
  • Близько 12 млн громадян цієї весни було нараховано одноразову виплату 1500 грн.
  • Понад 100 тис. одиноких пенсіонерів та людей з інвалідністю скористалися програмою "пакунків тепла".

Крім того очільниця уряду нагадала про підтримку енергетиків, комунальників, газовиків і залізничників, які відновлювали критичну інфраструктуру після атак — близько 27 тис. таких працівників отримали доплати до зарплати по 20 тис. грн протягом особливо складних місяців минулого опалювального сезону.

Також, вже цієї весни ще майже 12 млн українців з вразливих категорій отримали одноразову допомогу 1500 грн.

"Такі цільові програми соціальної підтримки важливі для людей і реально допомагають українцям. Уряд України продовжить виконувати соціальні зобов’язання держави та підтримувати мільйони громадян у межах затверджених програм", - наголосила Свириденко.

Нагадаємо, в Україні запустили сервіс базової соціальної допомоги — комплексної послуги, яка обʼєднає 5 соцвиплат в одну в застосунку "Дія". Замість п’яти різних виплат тепер діятиме базова соціальна допомога. Вона дозволятиме швидше і простіше оформити підтримку родинам у складних життєвих обставинах.

Автор:
Тетяна Бесараб