Большинство украинцев получили денежную помощь от государства: как сработала зимняя поддержка

За последний отопительный сезон и текущую весну государственные программы социальной помощи охватили 60% населения Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Юлия Свириденко.

Массовые и уязвимые категории

Наиболее массовой стала программа "зимней поддержки", в рамках которой 17,8 млн. украинцев получили по 1000 грн. Отдельное внимание уделили уязвимым категориям населения:

Почти 415 тыс. человек получили пособие в размере 6500 грн.

Около 12 млн. граждан этой весной было начислено единовременную выплату 1500 грн.

Более 100 тыс. одиноких пенсионеров и людей с инвалидностью воспользовались программой "упаковок тепла".

Кроме того, глава правительства напомнила о поддержке энергетиков, коммунальщиков, газовиков и железнодорожников, которые восстанавливали критическую инфраструктуру после атак — около 27 тыс. таких работников получили доплаты к зарплате по 20 тыс. грн в течение особо сложных месяцев прошлого отопительного сезона.

"Такие целевые программы социальной поддержки важны для людей и реально помогают украинцам. Правительство Украины продолжит выполнять социальные обязательства государства и поддерживать миллионы граждан в рамках утвержденных программ", - подчеркнула Свириденко.

Напомним, в Украине запустили сервис базовой социальной помощи - комплексной услуги, которая объединит 5 соцвыплат в одну в приложении "Действие". Вместо пяти разных выплат теперь будет действовать базовая социальная помощь. Она позволит быстрее и проще оформить поддержку семьям в сложных жизненных обстоятельствах.