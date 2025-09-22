- Категорія
У "Дії" запрацювало оформлення базової соцдопомоги, яка об'єднує низку виплат в одну
В Україні запустили сервіс базової соціальної допомоги — комплексної послуги, яка обʼєднає 5 соцвиплатв одну в застосунку "Дія".
Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Для кого допомога
Замість п’яти різних виплат тепер діятиме базова соціальна допомога. Вона дозволятиме швидше і простіше оформити підтримку родинам у складних життєвих обставинах.
Цей вид підтримки об’єднує кілька виплат в одну. Сервіс доступний для родин, які отримують:
- допомогу малозабезпеченим сім'ям;
- виплату на дітей одиноким матерям;
- тимчасову допомогу дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів або їх місцезнаходження невідоме.
Як оформити
Федоров зауважив, що процес оформлення простий: достатньо оновити "Дію", подати заяву в розділі "Сервіси → Допомога від держави → Базова соціальна допомога" та підписати її разом із повнолітніми членами родини через Дія.Підпис. Після схвалення заявники отримають сповіщення про призначення виплати.
Федоров переконує, що все максимально просто: кілька кроків у застосунку — і ви отримаєте розрахунок щомісячної виплати.
Як розраховується розмір базової соціальної допомоги?
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко уточнила, що розмір допомоги розраховується індивідуально. Сума привʼязана до базової величини, яка визначає, який обсяг мінімального доходу має бути на одну людину в родині. На сьогодні це 4 500 грн.
Цей пілотний проєкт розрахований на два роки. Паралельно уряд уже працює над тим, щоб зробити його постійним. Для цього вже схвалили й подали відповідний законопроєкт до парламенту.
Передбачається, що базова соцдопомога надаватиметься найуразливішим категоріям населення як основний засіб подолання бідності та реагування на складні життєві обставини.
Нагадаємо, у проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд запропонував підвищити прожитковий мінімум на одну особу до 3209 грн на місяць. Це на 289 грн більше, або на 9,9%, ніж чинний показник, який востаннє змінювався ще 1 січня 2024 року.