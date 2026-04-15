KSE відкриває нову грантову програму на навчання для тих, хто повертається в Україну: які умови

Київська школа економіки (KSE) спільно з Carnegie Corporation of New York впроваджують грантову програму Come Back Home. Ініціатива розрахована на українців, які виїхали за межі країни після 24 лютого 2022 року, але планують повернутися для навчання.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у прескіті KSE.

Ректор KSE University Тимофій Брік пояснив мету програми: "Україна потребує талановитих людей... Ми даємо спеціальну фінансову підтримку для тих, хто виїхав через війну. Ми хочемо, щоб вони повернулись і вчились у нашому університеті... Якщо хтось планує виїхати, ми даємо їм можливість залишитись і вчитись у найкращих умовах і мати перспективу в Україні".

У 2026–2027 навчальному році 50 обраних студентів отримають:

повну оплату навчання з можливістю продовження;

щомісячну стипендію;

медичне страхування; психологічний супровід;

послуги менторів;

стажування в українському бізнесі.

Хто може взяти участь у програмі?

Подати заявку можуть дві категорії громадян:

особи, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року, проживають там зараз і хочуть повернутися в Україну для вступу в KSE;

абітурієнти, які подавали документи до іноземних університетів, але вирішили залишитися навчатися в Україні.

Доступні напрямки навчання

Вступники на бакалаврат можуть обрати наступні спеціальності: бізнес-економіка, економіка і великі дані, психологія, право, програмна інженерія, кібербезпека, штучний інтелект, прикладна математика, фізична математика, дельта інженерія.

Для магістрів доступні програми: економіка бізнесу та фінансів, економічний аналіз, публічна політика та врядування, урбаністика та повоєнна відбудова, мікро- та наноелектроніка, безпілотні літальні апарати, соціальна психологія, дослідження пам'яті та публічна історія, математика, біоінформатика та аналіз біомедичних даних.

Вимоги та процедура відбору

Для вступу на бакалаврат необхідно надати результати НМТ за 2024–2026 роки, результати випускних іспитів європейських країн або підтвердження перемог у профільних олімпіадах. Вступ до магістратури здійснюється на основі результатів ЄВІ та ЄФВВ або за результатами іспитів безпосередньо в KSE.

Процес відбору включає такі кроки:

заповнення онлайн-форми на сайті KSE;

подання мотиваційного листа;

проходження співбесіди з грантовим комітетом;

складання вступних випробувань;

подання оригіналів документів до університету.

Довідково

KSE University (Kyiv School of Economics) — це приватний університет, заснований у 1996 році, який має акредитацію Міністерства освіти і науки України. Університет входить до переліку найкращих закладів вищої освіти України за рівнем зарплат випускників у сфері економіки та IT.

Carnegie Corporation of New York, яка фінансує гранти, є одним із найстаріших фондів США, що спеціалізується на підтримці освіти та міжнародного миру.

Нагадаємо, у лютому KSE University трансформував структуру економічної освіти, об’єднавши всі бакалаврські, магістерські, аспірантські та PhD-програми в єдиний факультет економіки.