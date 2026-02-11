KSE University трансформував економічні програми та створив факультет економіки

KSE University трансформував структуру економічної освіти, об’єднавши всі бакалаврські, магістерські, аспірантські та PhD-програми в єдиний факультет економіки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби KSE University.

Новий факультет економіки KSE University

KSE University трансформував факультет економіки, об’єднавши в його структурі всі бакалаврські, магістерські, аспірантські та PhD-програми з економіки. Відтепер факультет стане академічним ядром університету та відповідатиме за розвиток економічної освіти й досліджень відповідно до міжнародних стандартів.

У межах факультету діятимуть програми всіх рівнів навчання, а викладання забезпечуватимуть науковці з PhD провідних університетів світу, зокрема Вірджинії, Айови, Мічигану, Бокконі, Геттінгена та інших. KSE University продовжує формувати викладацький склад на міжнародному ринку та залучати українських науковців з-за кордону, зокрема з Італії та Шотландії.

Як зазначив ректор KSE University Тимофій Брік, економіка є історичною основою університету, з якої починався KSE, і саме зараз цей напрям отримав цілісну факультетську структуру, що дозволяє розвивати сучасну економічну науку в Україні.

Керівництво факультету та нова деканка

Деканкою факультету економіки KSE University призначено Ірину Постоловську - економістку з освітою Гарвардського університету та значним досвідом роботи у сфері публічної політики й міжнародних інституцій. До керівної команди факультету також увійшла Галина Махова, яка обійняла посаду заступниці декана.

Попередній декан Максим Обрізан залишається у складі факультету та зосередиться на викладацькій і науковій діяльності.

На новій посаді Ірина Постоловська відповідатиме за формування академічної стратегії факультету, розвиток освітніх програм та посилення міжнародної інтеграції KSE. Раніше вона працювала в Міністерстві соціальної політики України, Світовому банку та інших державних і міжнародних інституціях.

