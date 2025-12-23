Запланована подія 2

Нова професія за тиждень: як KSE ProfTech та Ajax Systems готують фахівців у галузі електронних технологій і систем безпеки

Серафим Черняк
Серафим Черняк працює оператором SMT-лінії в Ajax Systems / KSE ProfTech

Ще вчора – продавець у магазині електротоварів. А вже сьогодні – оператор SMT-лінії на високотехнологічному виробництві найбільшого виробника охоронних систем у Європі.

Такою стала професійна траєкторія 21-річного Серафима Черняка – одного з випускників спільної програми KSE ProfTech та Ajax Systems. Його історія стала живим прикладом того, як у сучасних умовах нову професію можна здобути не за роки, а за лічені тижні – за умови інтенсивного навчання, реальної практики та сильної мотивації.

Саме на це і спрямоване партнерство KSE ProfTech та Ajax Systems: створити в Україні системну модель підготовки монтажників електроніки, операторів SMT-ліній та налагоджувальників електронних пристроїв для електронної та безпекової галузі.

П’ятеро перших випускників програми вже працюють на виробництві Ajax Systems.

Від магазину електротоварів – до SMT-лінії Ajax Systems

Серафим Черняк до навчання працював продавцем у магазині електротоварів і кабелів. Каже, що цікавився технікою, проте не уявляв, як потрапити на реальне виробництво без спеціальної освіти.

Про курси він дізнався від знайомого, який уже пройшов навчання в KSE ProfTech і працював у сфері електроніки. Вирішив спробувати і приєднався до тижневого інтенсиву опанування нової професії"

"Курси були дуже насичені. І головне – те, що ми проходили під час навчання, повністю збігається з тим, що я роблю зараз на виробництві. Це було 1 в 1", – розповідає Серафим.

Сьогодні він працює оператором SMT-лінії в Ajax Systems – на сучасному виробництві електроніки повного циклу, створює продукти для користувачів у понад 180 країнах світу. 

Фото 2 — Нова професія за тиждень: як KSE ProfTech та Ajax Systems готують фахівців у галузі електронних технологій і систем безпеки
Серафим Черняк – один з випускників спільної програми KSE ProfTech та Ajax Systems. Фото: KSE ProfTech

Навчання, побудоване на базі реальних виробничих процесів

Спільна програма KSE ProfTech та Ajax Systems орієнтована на людей без технічного бекграунду, які проходять перекваліфікацію для роботи у сфері електроніки та безпекових технологій.

Під час навчання учасники працюють з реальними виробничими кейсами та обладнанням. Серед завдань: монтаж і складання електронних пристроїв на базі SMT-ліній; ручний монтаж компонентів; вивчення базових навичок пошуку дефектів; проходження первинної діагностики електронних плат; навчання роботі з вимірювальними приладами; здійснення контролю якості пайки та візуальної інспекції плат. Окремий блок навчання присвячений виробничим стандартам, принципам роботи AOI-систем (автоматичної оптичної інспекції), вимогам до ESD-захисту та процесам післямонтажного тестування електронних пристроїв.

Це не навчання "на макетах" – це занурення у процеси, максимально наближені до реальних умов виробництва.

Історія Серафима – лише одна з багатьох. Сьогодні все більше випускників KSE ProfTech після завершення програм працевлаштовуються на українських виробничих підприємствах, зокрема у сфері електронного виробництва, машинобудування, промислової автоматизації та оборонної промисловості.

За словами команди KSE ProfTech, попит бізнесу на фахівців виробництва в галузі електротехнічних пристроїв зростає швидше, ніж вдається набирати нові групи.

"Те, що ще рік тому виглядало як експериментальний формат, сьогодні стає окремою траєкторією входу людей у технічні професії. Наші випускники не лише отримують нову спеціальність – вони знаходять роботу і залишаються в галузі", – зазначає Сергій Савицький,  керівник центру професійно-технічного навчання KSE ProfTech.

У програмі KSE ProfTech виступає освітнім партнером і відповідає за: залучення й відбір учасників, повну теоретичну та практичну підготовку, адаптацію навчання під потреби сучасного електронного виробництва. Філософія центру – не просто "навчити", а підготувати людину до роботи в реальних умовах виробництва: із розумінням процесів, стандартів і робочої логіки компанії-партнера.

"Для Ajax Systems ця програма – не про швидке закриття вакансій, а про системну інвестицію в людей, в майбутнє українського виробництва і в посилення позицій України на глобальному ринку. Ми свідомо працюємо з кандидатами без технічного бекграунду, адже за правильно вибудуваної підготовки, практики на реальному обладнанні та чітких виробничих стандартів люди швидко освоюють нову професію й демонструють високі результати. Партнерство з KSE ProfTech дозволяє нам формувати нову траєкторію входу в технічні спеціальності – зрозумілу, доступну та орієнтовану на реальні потреби сучасного електронного виробництва", – зазначають у компанії.

Ajax Systems – міжнародна технологічна компанія і найбільший у Європі виробник охоронних систем. Продуктам Ajax довіряють уже понад 4,5 мільйони кінцевих користувачів і 330 тисяч PRO-користувачів у більш ніж 180 країнах. Компанія пропонує комплексні рішення для захисту житлових і комерційних об'єктів різного масштабу. Нині портфоліо Ajax налічує 280 пристроїв для захисту від вторгнення, відеоспостереження, пожежної безпеки та комфорту й автоматизації.

Співпраця KSE ProfTech та Ajax Systems показує, як може працювати модель підготовки кадрів, де навчання одразу вибудовується навколо конкретного виробництва. У цій логіці освіта перестає бути абстрактною, а стає частиною індустріального циклу.

Дізнатися більше про можливості можна на сайті KSE ProfTech.