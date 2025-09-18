В Україні планують замінити усі соцвиплати єдиною базовою допомогою: кого стосується

Уряд погодив законопроєкт, яким пропонує з 1 січня 2026 року замість різних виплат запровадити єдину базову соціальну допомогу.

Як пише Delo.ua, про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, на засіданні уряду в середу було схвалено проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання базової соціальної допомоги", яким пропонується з 1 січня 2026 року обʼєднати окремі види державної допомоги.

Передбачається, що базова соцдопомога надаватиметься найуразливішим категоріям населення як основний засіб подолання бідності та реагування на складні життєві обставини.

Головне в законопроєкті:

вводиться єдина базова соціальна допомога замість кількох видів (для малозабезпечених, одиноких матерів, багатодітних, осіб з інвалідністю тощо);

розмір залежатиме від доходів сім’ї, але не може бути нижчим за прожитковий мінімум;

допомога стане адресною;

оформлення спростять та переведуть у цифровий формат (через «Дію», ЦНАПи);

окремий орган адмініструватиме виплати.

Розмір виплат

Законопроєктом скасовується поняття «рівень забезпечення прожиткового мінімуму» і вводиться «базова величина», яку щороку встановлюватиме уряд.

Розмір виплати розраховуватиметься як різниця між сукупним доходом сім’ї та базовою величиною, що визначається для кожного її члена. Водночас, для дітей до 18 років та осіб з інвалідністю I або II групи розмір виплати становитиме 100% від базової величини, а для інших членів сім’ї — 70%.

В уряді переконані, що нова система замінить дрібні й розпорошені виплати, а загальний розмір допомоги для вразливих категорій буде вищим, ніж вони отримують зараз.

Нагадаємо, у проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд запропонував підвищити прожитковий мінімум на одну особу до 3209 грн на місяць. Це на 289 грн більше, або на 9,9%, ніж чинний показник, який востаннє змінювався ще 1 січня 2024 року.