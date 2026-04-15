Уряд реалізовує комплексний пакет підтримки прифронтових регіонів: безпека, соціум та економіка

Прифронтові громади щодня функціонують в умовах бойових дій, що потребує специфічних підходів до управління та фінансування. Кабмін реалізовує масштабний пакет підтримки, спрямований на збереження людського капіталу та відновлення економічної активності на цих територіях.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

"Прифронтові громади щодня живуть під обстрілами. Водночас там продовжують жити люди, і рівень життя має бути гідним", — наголосила очільниця уряду.

Безпека освіти

Освітній процес адаптується до вимог безпеки через створення захищених просторів:

на будівництво підземних шкіл у держбюджеті закладено 5 млрд грн;

для створення безпечних умов у дошкільних закладах виділено 1 млрд грн на підземні дитячі садки;

автопарк навчальних закладів поповниться на 540 автобусів загальною вартістю 2 млрд грн, з яких близько 200 одиниць отримають прифронтові громади;

програма безоплатного харчування охоплює понад 728 тисяч учнів усіх класів у небезпечних регіонах;

педагоги отримують щомісячну доплату в розмірі 4000 грн для збереження кадрового потенціалу.

Медична система

Доступність медичної допомоги забезпечується через підвищене фінансування закладів та персоналу:

заклади первинної медицини в зонах бойових дій отримують на 20% більше фінансування для безперебійної роботи;

медики екстреної допомоги та спеціалізованих лікарень отримали доплати на суму понад 1,45 млрд грн;

молодим спеціалістам, які обирають роботу в прифронтових селах, виплачується 200 тис. грн "підйомних", а також надається доступ до житлових програм.

Житлова політика та соціальний захист

Держава стимулює повернення людей та стабілізацію житлового фонду:

у межах програми "єОселя" ВПО отримують компенсацію 70% першого внеску, на що вже спрямовано понад 200 млн грн;

програма "єВідновлення" у 2025 році профінансувала пошкоджене та знищене житло для 70 тисяч родин на загальну суму понад 4,6 млрд грн;

діє заборона на відключення комунальних послуг за борги, а для когенераційних установок встановлено пільгову ціну на газ — 19 000 грн за тисячу кубометрів;

роботодавцям компенсували 365 млн грн за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Економічні стимули для бізнесу

Для підприємців у прифронтових зонах діють особливі умови політики "Зроблено в Україні":

кредитування інвестпроєктів під 1% річних за програмою "5–7–9%" на строк до 5 років;

у 2025 році видано 3598 таких кредитів; страхування майна від воєнних ризиків з лімітом до 30 млн грн;

гранти на розвиток переробних підприємств до 16 млн грн та мікрогранти "Власна справа" до 500 тис. грн;

державне співфінансування до 80% вартості інфраструктури для індустріальних парків у прифронтових громадах;

право на 100% бронювання працівників для підприємств, визнаних критично важливими.

Аграрний сектор

Фермери отримують преференції для ведення господарства на ризикованих територіях:

компенсація вартості меліорації зросла до 80% (до 26,5 тис. грн/га);

відшкодування за купівлю сільськогосподарської техніки збільшено до 40%;

держава бере на себе 100% витрат на гуманітарне розмінування полів.

