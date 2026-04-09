Фермерам у прифронтових громадах компенсуватимуть до 60% вартості агрострахування

Держава компенсуватиме до 60% вартості агрострахування для фермерів / Depositphotos

Міністерство економіки України продовжує розширювати програми підтримки аграрного сектору, зокрема через новий інструмент компенсації вартості страхування сільськогосподарської продукції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на з посиланням на Мінекономіки.

Як зазначають у відомстві, через зростання кліматичних ризиків — посух, весняних заморозків та різких перепадів температур — страхування в агросекторі стає все більш необхідним, однак водночас залишається дорогим для виробників.

Щоб зробити цей механізм доступнішим, держава компенсуватиме частину страхової премії, сплаченої агровиробниками. Для фермерів у прифронтових громадах передбачено відшкодування до 60% вартості страхування, для інших виробників — до 45%.

Загальний обсяг фінансування програми становить 4,63 млрд грн.

У міністерстві наголошують, що мета ініціативи — зменшити фінансові ризики для аграріїв і підвищити стійкість сільськогосподарського виробництва до погодних та кліматичних викликів.

Додамо, у держбюджеті на 2026 рік на підтримку аграрної сфери закладено 14,1 мільярда гривень, що на 4,5 млрд грн більше, ніж роком раніше.

Автор:
Тетяна Гойденко