Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,38

--0,12

EUR

50,76

+0,49

Наличный курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,90

50,65

AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Фермерам в прифронтовых общинах будут компенсироваться до 60% стоимости агрострахования

фермеры, закон
Государство будет компенсировать до 60% стоимости агрострахования для фермеров / Depositphotos

Министерство экономики Украины продолжает расширять программы поддержки аграрного сектора, в частности, через новый инструмент компенсации стоимости страхования сельскохозяйственной продукции.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на со ссылкой на Минэкономики .

Как отмечают в ведомстве, из-за роста климатических рисков — засух, весенних заморозков и резких перепадов температур — страхование в агросекторе становится все более необходимым, однако остается дорогим для производителей.

Чтобы сделать этот механизм более доступным, государство будет компенсировать часть страховой премии, уплаченной агропроизводителями. Для фермеров в прифронтовых общинах предусмотрено возмещение до 60% от стоимости страхования, для других производителей — до 45%.

Общий объем финансирования программы составляет 4,63 млрд. грн.

В министерстве подчеркивают, что цель инициативы – уменьшить финансовые риски для аграриев и повысить устойчивость сельскохозяйственного производства к погодным и климатическим вызовам.

Добавим, в госбюджете на 2026 год   поддержку аграрной сферы   заложено 14,1 миллиарда гривен, что на 4,5 млрд грн больше, чем годом ранее.

Автор:
Татьяна Гойденко