Фермерам в прифронтовых общинах будут компенсироваться до 60% стоимости агрострахования

Министерство экономики Украины продолжает расширять программы поддержки аграрного сектора, в частности, через новый инструмент компенсации стоимости страхования сельскохозяйственной продукции.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Как отмечают в ведомстве, из-за роста климатических рисков — засух, весенних заморозков и резких перепадов температур — страхование в агросекторе становится все более необходимым, однако остается дорогим для производителей.

Чтобы сделать этот механизм более доступным, государство будет компенсировать часть страховой премии, уплаченной агропроизводителями. Для фермеров в прифронтовых общинах предусмотрено возмещение до 60% от стоимости страхования, для других производителей — до 45%.

Общий объем финансирования программы составляет 4,63 млрд. грн.

В министерстве подчеркивают, что цель инициативы – уменьшить финансовые риски для аграриев и повысить устойчивость сельскохозяйственного производства к погодным и климатическим вызовам.

Добавим, в госбюджете на 2026 год поддержку аграрной сферы заложено 14,1 миллиарда гривен, что на 4,5 млрд грн больше, чем годом ранее.