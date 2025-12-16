Запланована подія 2

Новости
Госбюджет-2026: в поддержку агросектора направят более 14 млрд грн

гривны
В поддержку аграриев в бюджете-2026 предусмотрено более 14 млрд грн / Shutterstock

Украина усиливает поддержку агропромышленного комплекса – одного из ключевых секторов экономики и гаранта продовольственной безопасности. В госбюджете на 2026 год в поддержку аграрной сферы заложено 14,1 миллиарда гривен, что на 4,5 млрд грн больше, чем годом ранее.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Заместитель министра финансов Александр Кава подчеркнул, что эти средства предназначены для помощи агропроизводителям в возобновлении производства и устойчивости в сложных условиях: "Бюджет-2026 предусматривает инструменты, позволяющие агропроизводителям возобновлять производство: поддержку фермерства, страхование урожая, разминирование и модернизацию инфраструктуры. Это не решит проблему сиюминутно, впрочем.

На что пойдут миллиарды: три приоритета

Новый бюджет фокусируется на ключевых направлениях, которые обеспечат восстановление и развитие сектора:

  1. Финансовая поддержка сельхозпроизводителей в 2026 году составит 9,5 млрд. гривен. Предусмотрено : дотацию на 1 гектар для хозяйств на прифронтовых территориях, поддержку страхования сельскохозяйственной продукции и восстановление систем орошения. На мелиорацию отдельно закладывается 0,2 млрд. грн.
  2. Поддержка фермеров составит 2,6 млрд. грн. Денежные средства будут направлены на льготное кредитование и дотации на 1 гектар, а также на поддержку животноводства, в том числе содержание коров, коз и овец. Это позволит усилить устойчивость малых и средних хозяйств и расширить производственный потенциал.
  3. Гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель – на это в бюджете предусмотрено 2 млрд гривен. Очистка полей от взрывоопасных предметов – ключевое условие возобновления агропроизводства, запуска посевных кампаний и возвращение фермеров к работе.
Модернизация и новые направления

Кроме того, бюджет-2026 продолжает стимулировать инвестиции и инновации:

  • запланированы грантовые программы для развития высокомаржинальных отраслей: садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличных хозяйств;
  • предусмотрена компенсация процентов по кредитам в рамках популярной программы " Доступные кредиты 5–7–9 % ", что позволит аграриям привлекать ресурсы для модернизации и проектов.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада приняла в целом закон о государственном бюджете на 2026 год.

Автор:
Татьяна Ковальчук