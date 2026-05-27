Один из крупнейших импортеров украинского ячменя может сократить закупки на 90%

Турция отказывается от украинского ячменя / Depositphotos

Из-за ожидаемого стремительного роста внутреннего производства в Турции, страна, которая является одним из ключевых импортеров украинского ячменя, в новом сезоне может сократить внешние закупки на 90%.

На фоне ожиданий и слабого спроса со стороны турецких покупателей цены на украинский ячмень старого урожая продолжают демонстрировать негативную динамику. Падение интереса обусловлено тем, что местные фермеры уже начали уборочную кампанию в 2026 году.

"Уборочная кампания в Турции стартовала 24 мая. Первые результаты показывают натуру зерна на уровне 64-65 кг/см в юго-восточных регионах", - прокомментировал ситуацию брокер Atria Brokers Салих Карагёз.

Турция ожидает собрать до 9 млн тонн собственного ячменя

По прогнозам экспертов, урожай ячменя в Турции в этом году существенно превысит прошлогодние показатели. В частности, Департамент сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует валовой сбор на уровне 8,3 млн. тонн (+63% к прошлому году).

В то же время Турецкий статистический институт настроен еще более оптимистично и оценивает будущий урожай в 9 млн тонн (+50% р/с).

Поэтому потребность Турции в импортном ячмене в 2026/27 МГ может резко сократиться. USDA оценивает импорт ячменя Турцией лишь в 150 тыс. т, что на 90% меньше год к году.

Начало жатвы в Турции усилило давление на цены украинского ячменя, которые и без того ослабевали из-за снижения спроса.

На фоне затухания спроса со стороны Турции ключевым вопросом для рынка становится то, куда дальше пойдет украинский ячмень, отмечают аналитики.

Что может поддержать украинский ячмень

Несмотря на ожидаемый рост мирового производства ячменя и более слабый спрос со стороны Турции и Ирана, ключевым фактором поддержки украинского рынка в сезоне 2026/27 может стать Китай.

Именно китайский спрос являлся главным драйвером цен на старте прошлого сезона. Если Китай снова активизирует закупки украинского ячменя в июле, это может поддержать цены на новый урожай и частично компенсировать более слабый спрос других импортеров.

В июле-марте 2025/26 МГ тремя основными покупателями украинского ячменя были Китай с долей 35%, Турция — 21,5% и Ливия — 12,7%.

Напомним, в марте 2026 года Украина увеличила экспорт агропродукции на 10,8%. Всего за месяц было отгружено 5,5 млн. тонн товаров, причем рост был зафиксирован во всех основных категориях сельскохозяйственной продукции.

Автор:
Татьяна Бессараб