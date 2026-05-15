В Украине упали цены на фуражный ячмень из-за слабого спроса

В Украине продолжают снижаться цены на фуражный ячмень из-за слабого спроса со стороны традиционных импортеров украинского зерна. Экспортеры уже опустили закупочные цены в портах до уровня нового урожая.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Зерновая биржа".

В Украине падают цены на ячмень

Основной причиной падения спроса стала сдержанная закупка зерна странами Ближнего Востока. На рынок влияют блокировка Персидского залива, а также лучший, чем в прошлом, собственный урожай зерновых в регионе.

Дополнительным сигналом ослабления рынка стал международный тендер Иордании на покупку 120 тыс. тонн фуражного ячменя. Государственный зерновой покупатель страны не заключил ни одного контракта, поскольку получил лишь одно предложение, которое признало слишком дорогим. Тендер был перенесен на конец мая.

На этом фоне экспортные цены спроса на украинский фуражный ячмень снизились на 300–400 грн за тонну до 10 400–10 500 грн/т, или 208–210 долларов за тонну с доставкой в черноморские порты. Таким образом, цены фактически сравнялись с ожидаемым уровнем нового урожая.

В то же время темпы экспорта остаются низкими. По состоянию на 17 мая за первые две недели месяца Украина экспортировала всего 5 тыс. тонн ячменя. Общий экспорт с начала сезона 2025/26 достиг 1,67 млн. тонн, что на 56% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аналитики не исключают, что подобная ситуация может привести к увеличению переходных запасов зерна перед началом нового сезона. Несмотря на это, фермеры ожидают возможного роста цен на новый урожай на фоне удорожания фуражной кукурузы и пшеницы в черноморских портах.

По данным ASAP Agri, румынский ячмень нового урожая сейчас дешевле украинского и выглядит более конкурентным на мировом рынке. Зерно из Румынии предлагают примерно по 225 долларов за тонну FOB, в то время как украинский ячмень торгуется около 230 долларов за тонну FOB.

В Европейской комиссии прогнозируют, что Румыния в 2026 году соберет около 3 млн. тонн ячменя. Хотя это меньше, чем в прошлом, страна все равно соберет урожай выше среднего уровня, что позволит сохранить сильные позиции на экспортных рынках.

В Украине погодные условия остаются благоприятными для посевов. Благодаря осадкам состояние полей улучшилось, поэтому урожай ячменя ожидается примерно на уровне прошлого года — около 5,5 млн тонн.

Ранее сообщалось, что морозная зима и весенние заморозки повлияли на состояние озимых культур, в частности, пшеницы и рапса. Больше всего пострадали центрально-восточные области, под риском оказались до 1 млн гектаров посевов.