В Україні впали ціни на фуражний ячмінь через слабкий попит

В Україні продовжують знижуватися ціни на фуражний ячмінь через слабкий попит з боку традиційних імпортерів українського зерна. Експортери вже опустили закупівельні ціни в портах до рівня нового врожаю.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Зернова біржа".

Основною причиною падіння попиту стала стримана закупівля зерна країнами Близького Сходу. На ринок впливають блокування Перської затоки, а також кращий, ніж торік, власний урожай зернових у регіоні.

Додатковим сигналом ослаблення ринку став міжнародний тендер Йорданії на закупівлю 120 тис. тонн фуражного ячменю. Державний зерновий покупець країни не уклав жодного контракту, оскільки отримав лише одну пропозицію, яку визнав занадто дорогою. Тендер перенесли на кінець травня.

На цьому тлі експортні ціни попиту на український фуражний ячмінь знизилися на 300–400 грн за тонну — до 10 400–10 500 грн/т, або 208–210 доларів за тонну з доставкою до чорноморських портів. Таким чином ціни фактично зрівнялися з очікуваним рівнем нового врожаю.

Водночас темпи експорту залишаються низькими. Станом на 17 травня за перші два тижні місяця Україна експортувала лише 5 тис. тонн ячменю. Загальний експорт із початку сезону 2025/26 сягнув 1,67 млн тонн, що на 56% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Аналітики не виключають, що така ситуація може призвести до збільшення перехідних запасів зерна перед початком нового сезону. Попри це фермери очікують можливого зростання цін на новий урожай на тлі подорожчання фуражної кукурудзи та пшениці у чорноморських портах.

За даними ASAP Agri, румунський ячмінь нового врожаю наразі є дешевшим за український та виглядає більш конкурентним на світовому ринку. Зерно з Румунії пропонують приблизно по 225 доларів за тонну FOB, тоді як український ячмінь торгується близько 230 доларів за тонну FOB.

У Європейській комісії прогнозують, що Румунія у 2026 році збере близько 3 млн тонн ячменю. Хоча це менше, ніж торік, країна все одно збере урожай вище середнього рівня, що дозволить їй зберегти сильні позиції на експортних ринках.

В Україні ж погодні умови залишаються сприятливими для посівів. Завдяки опадам стан полів покращився, тому врожай ячменю очікують приблизно на рівні минулого року — близько 5,5 млн тонн.

Раніше повідомлялося, що морозна зима і весняні заморозки вплинули на стан озимих культур, зокрема пшениці та ріпаку. Найбільше постраждали центрально-східні області, загалом під ризиком опинилися до 1 млн гектарів посівів.