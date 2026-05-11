Росія продовжує вивозити українське зерно з окупованих територій: зафіксовано чергові рейси до Єгипту

Росія вивозить крадене зерно до Єгипту / Depositphotos

Росія продовжує вивозити українське зерно з окупованих територій через порти Маріуполя та Севастополя, використовуючи фальшиві документи. Україна зафіксувала нові факти вивезення зерна до Єгипту. 

Як пише Delo.ua, про це заявив уповноважений президента із питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі "Укрінформу".

За його словами, завантаження зерна відбувається у закритих портах окупованих Маріуполя та Севастополя. Щоб легалізувати товар, Росія використовує схему з підробкою декларацій.

У початкових документах місцем відправлення вказують російські порти (наприклад, Темрюк). Однак після виходу судна у море декларації "магічним чином" змінюються — кінцевим пунктом стають єгипетські порти Ель-Дехейла або Олександрія.

"Наприклад, російські судна Alfa-1 та Irkutsk (раніше Alfa M) завантажилися безпосередньо в окупованому Маріуполі та змінили легенду маршруту вже на ходу, щоб приховати походження зерна. При цьому Irkutsk уже перебуває під українськими санкціями та під офіційним арештом у межах кримінального провадження в Україні. Так само, як й інше судно - Mikhail Nenashev, яке транспортувало в цей же період українське зерно з Севастополя до Олександрії", - зазначив Власюк.

Проте, зміна документів не змінює реальності, це крадене зерно, вивезене з окупованих Росією територій України.

Наразі українські органи встановлюють реальні маршрути суден всупереч фальсифікованим даним у морських реєстрах.

Нагадаємо, 30 квітня ізраїльська компанія Tzantziper відклала розвантаження російського судна з краденою пшеницею в порту Порт Хайфи після заяв України про можливе походження вантажу з окупованих територій.

Автор:
Тетяна Бесараб