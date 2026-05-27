Рада розширила вимоги локалізації на закупівлі цивільних товарів для потреб ЗСУ: що змінилося

Рада розширила вимоги локалізації на закупівлі для Сил оборони / Верховна Рада

Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт №11520 "Про публічні закупівлі", який розширює вимоги локалізації на закупівлі цивільних товарів для потреб Сил оборони. До 31 грудня 2032 року оборонні закупівлі такої продукції здійснюватимуться з обов'язковою вимогою щодо частки українського виробництва. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Нові правила запрацюють через 9 місяців після опублікування закону. За цей період уряд має доопрацювати підзаконні акти та технічні системи.

"Це важливий крок для продовження реформи публічних закупівель та підвищення прозорості використання державних коштів. Закон також є частиною домовленостей зі Світовим банком і дозволить розблокувати для України 3,5 млрд доларів фінансової підтримки", — зауважила прем’єрка Юлія Свириденко.

Тепер при закупівлях для армії товарів легкої промисловості, автобусів, тралів чи іншої цивільної продукції діятиме вимога локалізації. Також до переліку товарів, на які поширюється ця норма, додано бронежилети, шоломи та механізовані засоби розмінування. Кабінет Міністрів за погодженням з парламентським комітетом національної безпеки отримав право формувати додатковий перелік товарів оборонного і подвійного призначення з вимогами локалізації.

Документ також удосконалює процедури застосування локалізації в публічних закупівлях загалом:

  • запроваджується поняття виробничої собівартості, яка стане базою для розрахунку ступеня локалізації; 
  • підвищується поріг для закупівель з локалізацією з 200 тис. грн до 1 млн грн; 
  • країною походження товару чітко визначається місце його виробництва, а не країна реєстрації постачальника; 
  • Державна аудиторська служба України отримує повноваження перевіряти дотримання локалізації на всіх етапах закупівлі та включення товарів до Реєстру локалізації; 
  • законодавчо врегульовується діяльність Комісії, яка розглядатиме скарги на порушення; 
  • запроваджується відповідальність постачальника і замовника за порушення встановлених вимог.

 2 липня 2025 року, уряд ухвалив Постанову № 782, якою до чинного переліку зі 103 позицій додано ще 25 нових видів товарів легкої промисловості, машинобудування та електротехніки.

У 2026 році обов'язковий рівень локалізації при публічних закупівлях становить 30%. У 2027 році цей поріг зросте до 35%, а у 2028 році — до 40%. Вимога локалізації застосовується до залізничного і міського транспорту, комунальної техніки, енергетичного обладнання, кабельно-провідникової та електротехнічної продукції, товарів легкої промисловості.

Нагадаємо, учора Комітет з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому законопроєкт № 11520 "Про публічні закупівлі"

Автор:
Тетяна Ковальчук