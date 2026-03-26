Страхування як інструмент, а не формальність: як держава і ринок змінюють підхід до агроризиків

Весняна посівна в Україні традиційно починається з рішень, у яких завжди більше змінних, ніж гарантій. Погода, ціни, логістика, доступ до фінансування – аграрний бізнес працює в умовах, де значна частина результату залежить від факторів поза контролем.

У 2026 році до цього переліку додається ще один важливий елемент – поступова зміна підходу до управління ризиками. Йдеться не про нові загрози, а про інструменти, які дозволяють із ними працювати більш системно.

Один із таких інструментів – страхування агропродукції з державною підтримкою – отримує новий імпульс розвитку разом із розширенням переліку страхових компаній, допущених до роботи в межах відповідної програми.

Не новий інструмент, але нова спроба системності

Агрострахування в Україні не є новацією. Воно існує на ринку вже багато років, однак його розвиток був нерівномірним: окремі періоди активності змінювалися фактичним згортанням державної підтримки, а сам інструмент так і не став масовим для більшості агровиробників.

Причини добре відомі ринку. Це і складність страхових продуктів, і неоднозначний досвід врегулювання збитків у минулому, і питання вартості полісів без компенсацій. У результаті страхування залишалося швидше точковим рішенням, ніж частиною системного управління ризиками.

Сьогоднішній етап правильніше розглядати не як "повернення" агрострахування, а як чергову спробу зробити його більш структурованим і передбачуваним інструментом.

Йдеться про програму страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, яка реалізується за участі Міністерства економіки України. Саме в межах цієї моделі формується перелік уповноважених страховиків, визначаються стандартизовані страхові продукти та передбачена часткова компенсація страхових платежів для аграріїв.

Як змінюється економіка рішення

Ключова відмінність поточної конфігурації – у поєднанні кількох факторів.

По-перше, це часткова компенсація вартості страхування. У 2026 році на програму передбачено 60 млн грн, що дозволяє аграріям отримати відшкодування частини страхового платежу: до 60% – для господарств у прифронтових громадах і до 45% – для інших.

По-друге, це стандартизація продуктів. Йдеться про затверджені державою умови страхування, які охоплюють ключові види страхового покриття:

період перезимівлі;

повний цикл вирощування;

майбутній урожай у весняно-літній період.

По-третє, це чітке коло учасників ринку – страховиків, які пройшли відбір і отримали право працювати в межах програми.

У сукупності це змінює сам підхід до страхування: з індивідуальних і часто складних продуктів – до більш уніфікованої моделі, де ключові параметри зрозумілі як аграріям, так і фінансовим партнерам.

Попит на такі інструменти формується не лише завдяки державі.

Останні роки суттєво змінили ризик-профіль аграрного бізнесу. Кліматичні коливання, зростання вартості виробництва, воєнні фактори – усе це підвищує ціну помилки.

Якщо раніше втрати від погодних умов могли компенсуватися за рахунок наступних сезонів, то сьогодні кожен виробничий цикл потребує більшої фінансової дисципліни.

У цих умовах страхування поступово починає розглядатися не як витрата, а як один із інструментів стабілізації.

Активізація програми припадає на період, коли аграрії вже перебувають у фазі прийняття ключових рішень щодо сезону. Однак важливо розуміти: мова не про "запуск із нуля", а про інтеграцію інструменту в уже сформований виробничий цикл.

Саме на цьому етапі визначається структура витрат і рівень допустимого ризику. І якщо страхування входить у цю модель разом із державною компенсацією, воно змінює економіку рішення.

Зокрема, для господарств, які працюють із кредитними ресурсами, це може бути додатковим аргументом у взаємодії з банками. Застраховані посіви знижують ризики для кредиторів, хоча й не є універсальною гарантією.

Роль страховиків: баланс між доступом і довірою

Окремий елемент моделі – це обмежене коло страхових компаній, допущених до програми.

Для аграріїв це означає, що вибір партнера відбувається не серед усього ринку, а в межах визначеного переліку компаній, які відповідають встановленим вимогам.

У цьому контексті показовим є розширення переліку уповноважених страховиків. Перелік компаній, які отримали право працювати в межах програми, нещодавно поповнився великим європейським страховиком "ПЗУ Україна".

Поява нових гравців у програмі – це не лише про конкуренцію. Це про розширення доступу до страхування і поступове формування більш зрозумілої інфраструктури для аграріїв.

Попри позитивні зміни, ключові питання для ринку залишаються практичними, адже обсяг фінансування програми обмежений, і він навряд чи зможе покрити весь потенційний попит. Тому її роль на цьому етапі – швидше стимулююча, ніж масштабна.

Водночас головним фактором стане не бюджет, а досвід використання.

Якщо аграрії отримають прозоре врегулювання страхових випадків, зрозумілі правила гри, передбачуваний фінансовий результат, інтерес до страхування зростатиме природно.

Якщо ж очікування не співпадуть із практикою, навіть державна компенсація не стане достатнім стимулом для масштабування.

Саме найближчі сезони дадуть відповідь, чи зможе агрострахування закріпитися як повноцінний елемент агробізнесу, а не залишитися нішевим рішенням для окремих гравців.