Уряд запустив державну підтримку страхування агропродукції

У державному бюджеті на 2026 рік вперше передбачено 60 млн грн на підтримку агрострахування сільськогосподарських виробників. Для реалізації цієї норми уряд ухвалив відповідну постанову "Про внесення змін до Порядку надання державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Зазначається, що документ врегульовує правила надання державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції, зокрема, на прифронтових територіях.

Запроваджується обов'язкова реєстрація в Державному аграрному реєстрі. Також передбачено перевірку агровиробників на відсутність у санкційних і терористичних списках та заборону будь-яких зв’язків із резидентами Росії, Білорусії та інших ризикових юрисдикцій.

Постанова передбачає компенсацію частини сплачених страхових премій:

до 60% вартості страхових премій для агровиробників, що працюють у прифронтових громадах;

до 45% - для інших агровиробників.

Щоб застрахувати агропродукцію, сільгоспвиробник має звернутися до страхових компаній, які отримали за погодженням з Національним банком України право здійснювати таке страхування. На сьогодні це:

АТ "Страхова компанія "ІНГО";

ПАТ "Страхова компанія "Універсальна".

Очікується, що перелік страхових компаній буде збільшуватися.

Договори страхування агропродукції укладатимуться відповідно до переліку стандартизованих страхових продуктів:

площі посівів озимих зернових культур (пшениці, жита, ячменю) на період перезимівлі;

озимі зернові культури (пшениця, жито, ячмінь) на весь період вирощування;

майбутній врожай зернових культур (озимі пшениця, жито, ячмінь та ярі пшениця, жито, ячмінь та овес) на весняно-літній період вирощування.

Раніше НБУ покращив вимоги до страховиків, які займаються страхуванням агропродукції з державною підтримкою, аби сприяти розвитку цього напрямку підтримки агровиробників.