Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,35

--0,03

EUR

49,79

--0,06

Наличный курс:

USD

42,38

42,20

EUR

50,05

49,80

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство запустило государственную поддержку страхования агропродукции

агрострахование
Правительство запускает государственную поддержку страхования агропродукции

В государственном бюджете на 2026 год впервые предусмотрено 60 млн. грн. в поддержку агрострахования сельскохозяйственных производителей. Для реализации этой нормы в ряде приняло соответствующее постановление "О внесении изменений в Порядок предоставления государственной поддержки страхования сельскохозяйственной продукции".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Отмечается, что документ регулирует правила предоставления государственной поддержки страхования сельскохозяйственной продукции, в частности на прифронтовых территориях.

Вводится обязательная регистрация в   Государственный аграрный реестр. Также предусмотрена проверка агропроизводителей на отсутствие в санкционных и террористических списках и запрещение каких-либо связей с резидентами России, Белоруссии и других рисковых юрисдикций.

Постановление предусматривает компенсацию части уплаченных страховых премий:

  • до 60% стоимости страховых премий для агропроизводителей, работающих в прифронтовых общинах;
  • до 45% – для других агропроизводителей.

Чтобы застраховать агропродукцию, сельхозпроизводитель должен обратиться в страховые компании, которые получили по согласованию с Национальным банком Украины право осуществлять такое страхование. На сегодняшний день это:

  • АО "Страховая компания "ИНГО";
  • ПАО "Страховая компания "Универсальная".

Ожидается, что список страховых компаний будет увеличиваться.

Договоры страхования агропродукции будут заключаться в соответствии с перечнем стандартизированных страховых продуктов:

  • площади посевов озимых зерновых культур (пшеницы, ржи, ячменя) на период перезимовки;
  • озимые зерновые культуры (пшеница, рожь, ячмень) на весь период выращивания;
  • будущий урожай зерновых культур (озимая пшеница, рожь, ячмень и яровые пшеница, рожь, ячмень и овес) на весенне-летний период выращивания.

Ранее НБУ улучшил требования к страховщикам, занимающимся страхованием агропродукции с государственной поддержкой, чтобы способствовать развитию этого направления поддержки агропроизводителей.

Автор:
Светлана Манько