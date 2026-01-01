Правительство запустило государственную поддержку страхования агропродукции

В государственном бюджете на 2026 год впервые предусмотрено 60 млн. грн. в поддержку агрострахования сельскохозяйственных производителей. Для реализации этой нормы в ряде приняло соответствующее постановление "О внесении изменений в Порядок предоставления государственной поддержки страхования сельскохозяйственной продукции".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Отмечается, что документ регулирует правила предоставления государственной поддержки страхования сельскохозяйственной продукции, в частности на прифронтовых территориях.

Вводится обязательная регистрация в Государственный аграрный реестр. Также предусмотрена проверка агропроизводителей на отсутствие в санкционных и террористических списках и запрещение каких-либо связей с резидентами России, Белоруссии и других рисковых юрисдикций.

Постановление предусматривает компенсацию части уплаченных страховых премий:

до 60% стоимости страховых премий для агропроизводителей, работающих в прифронтовых общинах;

до 45% – для других агропроизводителей.

Чтобы застраховать агропродукцию, сельхозпроизводитель должен обратиться в страховые компании, которые получили по согласованию с Национальным банком Украины право осуществлять такое страхование. На сегодняшний день это:

АО "Страховая компания "ИНГО";

ПАО "Страховая компания "Универсальная".

Ожидается, что список страховых компаний будет увеличиваться.

Договоры страхования агропродукции будут заключаться в соответствии с перечнем стандартизированных страховых продуктов:

площади посевов озимых зерновых культур (пшеницы, ржи, ячменя) на период перезимовки;

озимые зерновые культуры (пшеница, рожь, ячмень) на весь период выращивания;

будущий урожай зерновых культур (озимая пшеница, рожь, ячмень и яровые пшеница, рожь, ячмень и овес) на весенне-летний период выращивания.

Ранее НБУ улучшил требования к страховщикам, занимающимся страхованием агропродукции с государственной поддержкой, чтобы способствовать развитию этого направления поддержки агропроизводителей.