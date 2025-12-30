Развитие животноводства: четыре предприятия получили более 116 млн грн компенсации за строительство ферм

Четыре агропредприятия за строительство и реконструкцию 6 животноводческих ферм получили 116,3 млн. грн. частичной государственной компенсации. Государство возместило до 25% стоимости введенных в эксплуатацию ферм, доильных залов и производственных мощностей по переработке побочных продуктов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии Минэкономики по государственной поддержке развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Где появились новые фермы?

География развития включает четыре региона. Современные объекты ввели в эксплуатацию в следующих областях:

Волынская;

Ровенская;

Черкасская;

Хмельницкая.

Благодаря реконструкции и новому строительству аграрии смогут дополнительно содержать около 3 тысяч голов скота.

"Поддержка животноводства – это инвестиция в продовольственную безопасность Украины. Предприятия, которые модернизируют производство и строят новые мощности в условиях войны, получают реальную финансовую помощь от государства", – отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Напомним, 2 6 ноября, правительство приняло решение об усилении поддержки животноводческой отрасли на прифронтовых территориях. Размер частичного возмещения стоимости строительства животноводческих ферм для содержания крупного рогатого скота на прифронтовых территориях увеличен с 25% до 50% стоимости.