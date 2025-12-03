Запланована подія 2

Читати українською

Молочно-товарные фермы нарастили производство молока: регионы-лидеры

корова, молоко
В Украине сокращается производство молока / Freepik

Сокращение общего производства молока-сырья в Украине происходит в основном за счет личных крестьянских хозяйств (ОСГ). В то же время промышленный сектор демонстрирует устойчивость и компенсирует эту потерю, даже несмотря на неблагоприятные рыночные условия и последствия полномасштабной войны. 55% продукции производят в пяти областях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация производителей молока (АВМ).

По предварительным данным Госстата, в октябре 2025 года общий объем производства молока-сырья составил 567 тыс. тонн, что на 7% (45 тыс. тонн) меньше по сравнению с сентябрем 2025 года и на 5% (29 тыс. тонн) меньше, чем в октябре 2024 года. За период январь-октябрь 2025 года объемы надоя в Украине составили 5,87 млн тонн, снизившись на 4% (271 тыс. тонн) по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду. В октябре 2025 года доля промышленных предприятий в производстве молока достигла 47%, тогда как доля хозяйств населения – 53%.

Промышленное производство в октябре 2025 года составило 264 тыс. тонн, что является незначительным снижением по сравнению с предыдущим месяцем (-5% или 15 тыс. тонн), но демонстрирует рост на 9% (22 тыс. тонн) по сравнению с октябрем 2024 года.

С начала года (январь-октябрь 2025) сельхозпредприятия произвели 2,64 млн тонн молока-сырья, увеличив объемы на 7,6% (187 тыс. тонн) по отношению к прошлому году. Темпы прироста в промышленном секторе Украины с начала 2025 года были одними из лучших в мире, опережая США (+2,1%), Новую Зеландию (+1,6%) и ЕС (+0,8%).

В то же время хозяйства населения в октябре 2025 года произвели только 303 тыс. тонн, что на 9% (31 тыс. тонн) меньше, чем в сентябре 2025 года, и на 14% (51 тыс. тонн) меньше, чем в октябре 2024-го. За январь-октябрь 2025 года приусадебный сектор сократил производство на 12% (457 тыс. тонн), произведя 3,22 млн тонн молока-сырья.

Динамика производства молока-сырья
Динамика производства молока-сырья

Как отмечает аналитик АВМ Георгий Кухалейшвили, объемы производства молока-сырья сокращаются в Украине, в первую очередь, за счет приусадебного сектора, перестающего выполнять важную роль в работе молочной отрасли. Без укрупнения или объединения в кооперативы к 2030 году их молоко, вероятно, перестанет поступать на переработку.

География производства молока

География производства молока меняется в результате войны. Предприятия перемещаются из наиболее пострадавших восточных и южных областей в западные и центральные регионы, в частности, Винницкую, Житомирскую, Хмельницкую и Тернопольскую области, которые демонстрируют наибольший прирост поголовья. Больше всего нарастили объемы производства молока:

  • Закарпатская область (+38%);
  • Хмельницкая область (+22%);
  • Львовская область (+20%);
  • Харьковская область (+16%);
  • Тернопольская область (+12%);
  • Ровенская область (+11%);
  • Николаевская область (+10%).

По данным АВМ, в январе-октябре 2025 года около 55% молока-сырья произвели сельхозпредприятия в следующих областях:

  • Полтавская область – 397 тыс. т;
  • Черкасская область – 324 тыс. т;
  • Хмельницкая область – 261 тыс. т;
  • Винницкая область – 237,1 тыс. т;
  • Черниговская область – 235,4 тыс. т.

Ранее сообщалось, что средние закупочные цены на молоко в Украине продолжают снижаться. Так, по состоянию на 25 ноября экстра сорт стоил 16,30 грн/кг без НДС, что на 95 копеек меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Автор:
Татьяна Ковальчук