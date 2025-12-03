Запланована подія 2

Молочно-товарні ферми наростили виробництво молока: регіони-лідери

корова, молоко
В Україні скорочується виробництво молока / Freepik

Скорочення загального виробництва молока-сировини в Україні відбувається переважно за рахунок особистих селянських господарств (ОСГ). Водночас, промисловий сектор демонструє стійкість та компенсує цю втрату, навіть попри несприятливі ринкові умови та наслідки повномасштабної війни. 55% продукції виробляють у п’яти областях.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).

За попередніми даними Держстату, у жовтні 2025 року загальний обсяг виробництва молока-сировини склав 567 тис. тонн, що на 7% (45 тис. тонн) менше порівняно з вереснем 2025 року та на 5% (29 тис. тонн) менше, ніж у жовтні 2024 року. За період січень–жовтень 2025 року обсяги надою в Україні становили 5,87 млн тонн, знизившись на 4% (271 тис. тонн) відносно аналогічного минулорічного періоду. У жовтні 2025 року частка промислових підприємств у виробництві молока досягла 47%, тоді як частка господарств населення — 53%.

Промислове виробництво у жовтні 2025 року становило 264 тис. тонн, що є незначним зниженням порівняно з попереднім місяцем (-5%, або 15 тис. тонн), але демонструє зростання на 9% (22 тис. тонн) порівняно з жовтнем 2024 року.

З початку року (січень–жовтень 2025) сільгосппідприємства виробили 2,64 млн тонн молока-сировини, збільшивши обсяги на 7,6% (187 тис. тонн) відносно минулого року. Темпи приросту в промисловому секторі України з початку 2025 року були одними з найкращих у світі, випереджаючи США (+2,1%), Нову Зеландію (+1,6%) та ЄС (+0,8%).

Натомість, господарства населення у жовтні 2025 року виробили лише 303 тис. тонн, що на 9% (31 тис. тонн) менше, ніж у вересні 2025 року, та на 14% (51 тис. тонн) менше, ніж у жовтні 2024-го. За січень–жовтень 2025 року присадибний сектор скоротив виробництво на 12% (457 тис. тонн), виробивши 3,22 млн тонн молока-сировини.

Динаміка виробництва молока-сировини
Динаміка виробництва молока-сировини

Як зазначає аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі, обсяги виробництва молока-сировини скорочуються в Україні, в першу чергу, за рахунок присадибного сектора, який перестає виконувати важливу роль у роботі молочної галузі. Без укрупнення або об'єднання в кооперативи до 2030 року їхнє молоко, ймовірно, перестане надходити на переробку.

Географія виробництва молока

Географія виробництва молока змінюється через війну. Підприємства переміщуються з найбільш постраждалих східних і південних областей у західні та центральні регіони, зокрема Вінницьку, Житомирську, Хмельницьку та Тернопільську області, які демонструють найбільший приріст поголів'я. Найбільше наростили обсяги виробництва молока:

  • Закарпатська область (+38%); 
  • Хмельницька область (+22%); 
  • Львівська область (+20%); 
  • Харківська область (+16%); 
  • Тернопільська область (+12%); 
  • Рівненська область (+11%); 
  • Миколаївська область (+10%).

За даними АВМ, у січні-жовтні 2025 року близько 55% молока-сировини виробили сільгосппідприємства в наступних областях:

  • Полтавська область – 397 тис. т; 
  • Черкаська область – 324 тис. т; 
  • Хмельницька область – 261 тис. т; 
  • Вінницька область – 237,1 тис. т; 
  • Чернігівська область – 235,4 тис. т.

Раніще повідомлялося, що середні закупівельні ціни на молоко в Україні продовжують знижуватися. Так, станом на 25 листопада екстра ґатунок коштував 16,30 грн/кг без ПДВ, що на 95 копійок менше порівняно з попереднім місяцем.

Автор:
Тетяна Ковальчук