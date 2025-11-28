Молоко в Україні: закупівельні ціни падають через імпорт і низький попит

Середні закупівельні ціни на молоко в Україні продовжують знижуватися. Так, станом на 25 листопада екстра ґатунок коштував 16,30 грн/кг без ПДВ, що на 95 копійок менше порівняно з попереднім місяцем.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Асоціації виробників молока.

Які ціни на молоко?

"Повільний попит на готову продукцію, низькі ціни на біржові товари та наплив імпортних сирів в Україну сприяють послабленню цін на молоко-сировину", – повідомляє аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

Станом на 25 листопада середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку становила 16,30 грн/кг без ПДВ, що на 95 копійок менше порівняно з попереднім місяцем. У господарствах ціна цього ґатунку коливається в межах від 16,00 до 16,80 грн/кг.

Молоко вищого ґатунку в середньому коштує 16,10 грн/кг без ПДВ, що на 90 копійок менше, ніж місяцем раніше. Діапазон цін у господарствах – від 16,00 до 16,30 грн/кг.

Середня ціна молока першого ґатунку становить 15,90 грн/кг без ПДВ, знизившись на 75 копійок порівняно з попереднім місяцем. У господарствах мінімальна ціна цього ґатунку – 15,80 грн/кг, а максимальна – 16,00 грн/кг.

Відповідно, середньовиважена ціна трьох ґатунків становила 16,25 грн/кг без ПДВ, що на 92 коп. менше відносно попереднього місяця.

Кухалейшвілі зазначає, що в Україні триває зниження закупівельних цін на молоко через низький попит на сировину та біржові товари. Експорт молочної продукції до ЄС залишається невеликим через слабкі ціни на європейських ринках. Молокопереробні підприємства змушені продавати вершкове масло та сухе молоко навіть у збиток, щоб розрахуватися за поточними рахунками.

Ситуація на ринку цієї осені значно відрізняється від "бичачого тренду" осені 2024 року, коли високий експортний попит стимулював заводи закуповувати більше молока-сировини. Як наслідок, ціна молока класу "екстра" на кінець листопада 2025 року на 17,2% нижча, ніж у той же період минулого року.

На ціни в Європі додатково впливають безмитні поставки дешевої молочної продукції зі США, зокрема вершкового масла, відповідно до останніх торговельних домовленостей. У США ціни на молоко-сировину та готову продукцію сьогодні нижчі, ніж в Україні, що зменшує конкурентоспроможність української молочки на європейському ринку.

Внутрішній ринок готової продукції також знаходиться під тиском. Споживання свіжої кисломолочної продукції знижується через скорочення купівельної спроможності українців, а активізація російських обстрілів змушує частину населення залишати міста та країну. До того ж, імпорт сирів із Польщі, Німеччини та Нідерландів, що підтримується державними дотаціями, демпінгує ціни на українському ринку та витісняє вітчизняну продукцію з полиць магазинів.

Через відсутність активного експорту та тиск імпорту ринок сирого молока залишається у складній ситуації. Ймовірно, що на початку грудня ціни на молоко-сировину знову знизяться. Для фермерів це серйозний виклик: вже в листопаді майже 40% господарств працювали в збиток. У таких умовах всі досягнення останніх трьох років у виробництві молока можуть бути втратені, а Україна, замість того щоб залишатися експортером, ризикує перетворитися на імпортера.

Нагадаємо, ціни на молоко-сировину можуть знижуватися через скорочення експорту, слабкий попит і наслідки блекаутів. Підтримати галузь може посилення боротьби з фальсифікатом та "сірим" імпортом.