Молоко в Украине: закупочные цены падают из-за импорта и низкого спроса

Средние закупочные цены на молоко в Украине продолжают снижаться. Так, по состоянию на 25 ноября экстра сорт стоил 16,30 грн/кг без НДС, что на 95 копеек меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Ассоциации производителей молока.

Какие цены на молоко?

"Медленный спрос на готовую продукцию, низкие цены на биржевые товары и наплыв импортных сыров в Украину способствуют ослаблению цен на молоко-сырье", – сообщает аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

По состоянию на 25 ноября средняя закупочная цена молока экстра сорта составляла 16,30 грн/кг без НДС, что на 95 копеек меньше по сравнению с предыдущим месяцем. В хозяйствах цена этого сорта колеблется от 16,00 до 16,80 грн/кг.

Молоко высшего качества в среднем стоит 16,10 грн/кг без НДС, что на 90 копеек меньше, чем месяцем ранее. Диапазон цен в хозяйствах – от 16,00 до 16,30 грн/кг.

Средняя цена молока первого сорта составляет 15,90 грн/кг без НДС, снизившись на 75 копеек по сравнению с предыдущим месяцем. В хозяйствах минимальная цена этого сорта – 15,80 грн/кг, а максимальная – 16,00 грн/кг.

Соответственно, средневзвешенная цена трех сортов составила 16,25 грн/кг без НДС, что на 92 коп. меньше по отношению к предыдущему месяцу.

Кухалейшвили отмечает, что в Украине продолжается снижение закупочных цен на молоко из-за низкого спроса на сырье и биржевые товары. Экспорт молочной продукции в ЕС остается небольшим из-за слабых цен на европейских рынках. Молокоперерабатывающие предприятия вынуждены продавать сливочное и сухое молоко даже в убыток, чтобы рассчитаться по текущим счетам.

Ситуация на рынке этой осенью значительно отличается от "бычьего тренда" осени 2024 года, когда высокий экспортный спрос стимулировал заводы закупать больше молока-сырья. Как следствие, цена молока класса "экстра" на конец ноября 2025 на 17,2% ниже, чем в тот же период прошлого года.

На цены в Европе дополнительно влияют беспошлинные поставки дешевой молочной продукции из США, в частности сливочного масла, согласно последним торговым договоренностям. В США цены на молоко-сырье и готовую продукцию сегодня ниже, чем в Украине, что уменьшает конкурентоспособность украинской молочки на европейском рынке.

Внутренний рынок готовой продукции находится также под давлением. Потребление свежей кисломолочной продукции снижается из-за сокращения покупательной способности украинцев, а активизация российских обстрелов вынуждает часть населения покидать город и страну. К тому же импорт сыров из Польши, Германии и Нидерландов, поддерживаемый государственными дотациями, демпингует цены на украинском рынке и вытесняет отечественную продукцию с полок магазинов.

Из-за отсутствия активного экспорта и давления импорта рынок сырого молока остается в сложной ситуации. Вероятно, что в начале декабря цены на молоко-сырье снова снизятся. Для фермеров это серьезный вызов: уже в ноябре почти 40% хозяйств работали в убыток. В таких условиях все достижения последних трех лет в производстве молока могут быть утрачены, а Украина, вместо того чтобы оставаться экспортером, рискует превратиться в импортера.

Напомним, цены на молоко-сырье могут снижаться из-за сокращения экспорта, слабого спроса и последствий блекаутов. Поддержать отрасль может усиление борьбы с фальсификатом и "серым" импортом.