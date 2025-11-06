В Украине дорожают молочные продукты: какие цены на молоко, кефир, сыр и сметану в супермаркетах

Цены на молочную продукцию в украинских супермаркетах остаются высокими из-за роста затрат производителей на электроэнергию. За последний месяц подешевели пастеризованное молоко в пленке, йогурт питьевой в бутылках и сыр кисломолочный.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока.

Аналитики отмечают, что в Украине цены на большинство молочных продуктов остаются высокими, поскольку увеличение тарифов на электроэнергию приводит к росту производственных затрат заводов и, как результат, влияет на рост цен на готовую продукцию.

Вместе с тем, в Украине слабый спрос на свежую молочную продукцию из-за снижения покупательной способности потребителей.

За последний месяц ослабли цены на пастеризованное молоко в пленке, йогурт питьевой в бутылках, сыр кисломолочный. Также снизились цены на сыр Маасдам и Гауда отечественного производства.

Цены на молочные продукты

Молоко пастеризованное жирностью до 2,6% в пленке в среднем стоит 47,61 грн. за кг, что на 59 коп. (-1%) меньше по сравнению с предыдущим месяцем, но на 8,05 грн (+20%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Молоко пастеризованное жирностью до 2,6% в пластиковой бутылке в среднем стоит 66,52 грн/кг, что на 1,10 коп. (+1,7%) больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 11,96 грн за кг (+22%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Кефир жирностью 2,5% в пленке в среднем стоит 57,16 грн. за кг, что на 42 коп. (+1%) больше месяца назад, но на 8,39 грн. (+17%) дороже, чем в прошлом году.

Кефир жирностью 2,5% в пластиковой бутылке в среднем стоит 78,92 грн. за кг, что на 2,47 грн. (+3%) больше месяца назад и на 14,23 грн (+22%) больше чем в прошлом году.

Сметана жирностью 15% в стаканах в среднем стоит 189,99 грн. за кг, что на 2,77 грн. (+1,5%) больше по сравнению с предыдущим месяцем, но на 32,84 грн за кг (+21%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Сметана жирностью 15% в пленке в среднем стоит 150,45 грн. за кг, что на 1,52 грн. (+1%) больше по отношению к предыдущему месяцу и на 32,11 грн (+27%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Средняя цена на йогурт питьевой жирностью от 1,6% до 2,8% в пластиковых бутылках составила 114,49 грн за кг, что на 1,29 грн (-1,1%) меньше по отношению к предыдущему месяцу, но на 15,64 грн. (+16%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Йогурт ложковый жирностью от 1,6% до 2,8% в стаканах в среднем стоит 162,75 грн/кг, что на 1,28 грн. (+1%) больше по отношению к предыдущему месяцу, но на 13,50 грн (+9%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Средняя цена на сыр кисломолочный жирностью 9% составила 288,91 грн за кг, что на 4,53 грн (-2%) меньше по отношению к предыдущему месяцу и на 37,44 грн. (+15%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Сливочное масло жирностью от 72,5% до 73% отечественного производства в среднем стоит 588,80 грн. за кг, что на 2,16 грн. (+0,4%) больше по отношению к предыдущему месяцу и на 91,66 грн (+18%) дороже, чем в прошлом.

Среди сыров подорожали сыр "Украинский" жирностью 50% - на 2,2% до средней цены 603,46 грн/кг, сыр "Голландский" жирностью 45% - на 1,5% до 598,44 грн/кг и "Моцарелла" жирностью 45% от украинских сыроваров - на 3% до 6%.

Сразу 4% стоимости потеряла украинская "Гауда" жирностью 45% - в среднем ее продают сейчас по 563,26 грн/кг.

Отметим, слабый спрос со стороны молокоперерабатывающих предприятий способствует снижению цен на молоко-сырье в Украине .