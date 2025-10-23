В Украине дешевеет молоко из-за низкого спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий

Слабый спрос со стороны молокоперерабатывающих предприятий способствуют снижению цен на молоко-сырье в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока.

Цены на молоко

По данным аналитиков, средняя закупочная цена молока экстра сорта на 22 октября составила 17,25 грн/кг без НДС, что на 20 коп. меньше по отношению к предыдущему месяцу.

Высший сорт в среднем стоит 17,00 грн/кг без НДС, что на 15 коп. меньше по отношению к предыдущему месяцу.

Средняя цена на молоко первого сорта составила 16,65 грн/кг без НДС и снизилась на 15 коп. относительно предыдущего месяца.

Соответственно, средневзвешенная цена трех сортов составила 17,17 грн/кг без НДС, что на 18 коп. меньше по отношению к предыдущему месяцу.

Прогноз экспертов

Аналитики отмечают, что снижение цен на молоко-сырье в Украине происходит из-за низкого спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий в результате сокращения продаж биржевых товаров и снижения мировых цен на масло.

"Снижение цены на молоко и молочные продукты является мировой тенденцией, что является не типичной ситуацией для конца года", - отмечают в АВМ.

Аналитики прогнозируют, что в ноябре следует ожидать дальнейшего удешевления молока-сырья в Украине, особенно в хозяйствах, где цены находятся в максимальном коридоре. Положительные изменения на молочном рынке эксперты ожидают только весной.

Заметим, что промышленный сектор Украины с начала 2025 года продемонстрировал один из лучших в мире показателей прироста производства молока и увеличил объемы надоев в сентябре.