Промышленный сектор увеличил объемы надоев молока: в каких регионах показатели выросли больше всего

Промышленный сектор Украины с начала 2025 г. продемонстрировал один из лучших в мире показателей прироста производства молока и увеличил объемы надоев в сентябре. Однако спрос на молоко-сырье сдерживается падением мировых цен на биржевые товары и сокращением экспорта молочных продуктов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили.

Согласно предварительным данным Госстата, в сентябре 2025 года хозяйства всех категорий произвели 613 тыс. т молока-сырья, что на 27 тыс. т меньше (–4%) по сравнению с августом 2025 года и на 2 тыс. т меньше (–0,3%) по отношению к сентябрю 2024 года. Общие объемы надоя в Украине за январь-сентябрь 2025 составили 5,31 млн т, что на 241 тыс. т меньше (–4%) по отношению к прошлогоднему периоду. В сентябре 2025 г. доля предприятий в производстве молока составила 45%, а хозяйств населения – 55%.

Ключевые показатели

Предприятия произвели 279 тыс. т молока-сырья в сентябре 2025 года, что на 11 тыс. т больше (+4%) по сравнению с августом 2025-го, но на 49 тыс. т больше (+21%) по сравнению с сентябрем 2024-го. В январе-сентябре 2025 года молочно-товарные фермы (МТФ) произвели 2,38 млн. т молока-сырья, что на 165 тыс. т больше (+7%) по отношению к прошлогоднему периоду.

В хозяйствах населения объемы надоя в сентябре 2025 года составили 334 тыс. т молока, что на 38 тыс. т меньше (-10%) по отношению к августу 2025 года и на 51 тыс. т меньше (-13%) по отношению к сентябрю 2024-го. В январе-сентябре 2025 года приусадебный сектор произвел 2,92 млн т молока-сырья, что на 406 тыс т меньше (-12%) по отношению к прошлогоднему периоду.

Георгий Кухалейшвили отмечает, что сокращение объемов производства молока-сырья происходит в первую очередь за счет приусадебного сектора, который "перестает выполнять важную роль в работе молочной отрасли". Вероятно, если до 2030 личные крестьянские хозяйства не осуществят укрупнение, их молоко перестанет поступать на переработку.

Однако промышленный сектор компенсирует сокращение доли хозяйств населения и демонстрирует стабильность. Темпы прироста производства молока-сырья в промышленном секторе Украины с начала 2025 года были одними из лучших в мире и Европе. Ожидается, что в 2025 году более 90% перерабатываемого в Украине молока будет поступать с МТФ. В начале 2009 года соотношение между приусадебным и промышленным сектором составило около 50/50.

Производительность МТФ

В Украине продолжается тренд по укрупнению МТФ. С начала полномасштабного вторжения около 100 молочно-товарных ферм продолжают инвестировать в модернизацию. В результате этих мер происходит рекордный рост продуктивности коров в промышленном секторе: украинские МТФ увеличили продуктивность своих коров на 20%, тогда как в ЕС средний рост за последние три года составил от 1,5 до 2,5%. Ожидается, что в 2025 году производительность на МТФ составит не менее 8,3 тыс. кг молока на корову в год.

Показатели качества готовой продукции также выросли: если в 2014 году в Украине производилось только 9,2% молока экстра-сорта, то за последние десять лет этот показатель вырос до 62%.

Молочная отрасль потеряла 472 фермы в течение 2022-2025 годов, но фермы с поголовьем более 1 тыс. коров сохранили позиции. Производство смещается из десяти наиболее пострадавших восточных и южных областей (42% сырья) в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Тернопольской области.

Лидеры роста

В январе-сентябре 2025 года объемы производства молока-сырья больше всего нарастили сельхозпредприятия в следующих регионах:

Закарпатская область: +25%;

Хмельницкая область: +22%;

Львовская область: +22%;

Харьковская область: +16%;

Волынская область: +14%.

Лидерами по объемам надоя остаются Черниговская, Киевская, Черкасская и Полтавская области (содержат более 50% поголовья и производят более 53% молока).

За 9 месяцев около 55% молока-сырья произвели сельхозпредприятия в следующих областях:

Полтавская область – 357,9 тыс. т;

Черкасская область – 290,6 тыс. т;

Хмельницкая область – 234,7 тыс. т;

Винницкая область – 212,7 тыс. т;

Черниговская область – 211,4 тыс. т.

Как отмечает Кухалейшвили, сдерживающими факторами для наращивания производства является снижение мировых цен и уменьшение поставок на внешние рынки. Даже возобновление с 29 октября поставок в ЕС по новым квотам "не изменит ситуацию на ценовом рынке сырого молока".

Ранее сообщалось, что в январе-августе 2025 года на перерабатывающие предприятия поступило 2 млн. 412,3 тыс. т молока-сырья. МТФ обеспечили 87% этого размера, компенсируя сокращение поставок от населения (6%). Главным продуктом остается питьевое молоко (319,0 тыс. т).