Промисловий сектор збільшив обсяги надоїв молока: у яких регіонах показники зросли найбільше

Промисловий сектор України з початку 2025 року продемонстрував один з найкращих у світі показників приросту виробництва молока та збільшив обсяги надоїв у вересні. Однак, попит на молоко-сировину стримується падінням світових цін на біржові товари та скороченням експорту молочних продуктів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі.

Згідно з попередніми даними Держстату, у вересні 2025 року господарства усіх категорій виробили 613 тис. т молока-сировини, що на 27 тис. т менше (–4%) порівняно з серпнем 2025 року і на 2 тис. т менше (–0,3%) відносно вересня 2024 року. Загальні обсяги надою в Україні за січень-вересень 2025 року становили 5,31 млн т, що на 241 тис. т менше (–4%) відносно минулорічного періоду. У вересні 2025 року частка підприємств у виробництві молока склала 45%, а господарств населення – 55%.

Ключові показники

Підприємства виробили 279 тис. т молока-сировини у вересні 2025 року, що на 11 тис. т більше (+4%) порівняно з серпнем 2025-го, але на 49 тис. т більше (+21%) порівняно з вереснем 2024-го. В січні-вересні 2025 року молочно-товарні ферми (МТФ) виробили 2,38 млн. т молока-сировини, що на 165 тис. т більше (+7%) відносно минулорічного періоду.

В господарствах населення обсяги надою в вересні 2025 року становили 334 тис. т молока, що на 38 тис. т менше (-10%) відносно серпня 2025 року і на 51 тис. т менше (-13%) відносно вересня 2024-го. В січні-вересні 2025 року присадибний сектор виробив 2,92 млн. т молока-сировини, що на 406 тис. т менше (-12%) відносно минулорічного періоду.

Георгій Кухалейшвілі зазначає, що скорочення обсягів виробництва молока-сировини відбувається, в першу чергу, за рахунок присадибного сектора, який "перестає виконувати важливу роль у роботі молочної галузі". Ймовірно, якщо до 2030 року особисті селянські господарства не здійснять укрупнення, їхнє молоко припинить надходити на переробку.

Проте, промисловий сектор компенсує скорочення частки господарств населення та демонструє стабільність. Темпи приросту виробництва молока-сировини в промисловому секторі України з початку 2025 року були одними з найкращих у світі та Європі. Очікується, що у 2025 році більше 90% молока, яке переробляється в Україні, надходитиме з МТФ. На початку 2009 року співвідношення між присадибним та промисловим сектором становило майже 50/50.

Продуктивність МТФ

В Україні триває тренд на укрупнення МТФ. З початку повномасштабного вторгнення близько 100 молочно-товарних ферм продовжують інвестувати у модернізацію. Внаслідок цих заходів відбувається рекордне зростання продуктивності корів в промисловому секторі: українські МТФ збільшили продуктивність своїх корів на 20%, тоді як у ЄС середнє зростання за останні три роки становило від 1,5 до 2,5%. Очікується, що у 2025 році продуктивність на МТФ становитиме не менше 8,3 тис. кг молока на корову на рік.

Показники якості готової продукції також виросли: якщо у 2014 році в Україні вироблялося лише 9,2% молока екстра ґатунку, то за останні десять років цей показник виріс до 62%.

Молочна галузь втратила 472 ферми протягом 2022-2025 років, але ферми з поголів’ям понад 1 тис. корів зберегли позиції. Виробництво зміщується з десяти найбільш постраждалих східних і південних областей (42% сировини) у Вінницьку, Житомирську, Хмельницьку та Тернопільську області.

Лідери зростання

В січні-вересні 2025 року обсяги виробництва молока-сировини найбільше наростили сільгосппідприємства у наступних регіонах:

Закарпатська область: +25%;

Хмельницька область: +22%;

Львівська область: +22%;

Харківська область: +16%;

Волинська область: +14%.

Лідерами за обсягами надою залишаються Чернігівська, Київська, Черкаська та Полтавська області (утримують понад 50% поголів'я та виробляють понад 53% молока).

За 9 місяців близько 55% молока-сировини виробили сільгосппідприємства в наступних областях:

Полтавська область – 357,9 тис. т;

Черкаська область – 290,6 тис. т;

Хмельницька область – 234,7 тис. т;

Вінницька область – 212,7 тис. т;

Чернігівська область – 211,4 тис. т.

Як зазначає Кухалейшвілі, стримуючими чинниками для нарощування виробництва є зниження світових цін та зменшення поставок на зовнішні ринки. Навіть відновлення з 29 жовтня поставок в ЄС за новими квотами "не змінить ситуацію на ціновому ринку сирого молока".

Раніше повідомлялося, що у січні-серпні 2025 року на переробні підприємства надійшло 2 млн 412,3 тис. т молока-сировини. МТФ забезпечили 87% цього обсягу, компенсуючи скорочення поставок від населення (6%). Головним продуктом залишається питне молоко (319,0 тис. т).